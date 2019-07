Il brasiliano, arrivato l'anno scorso e strappato alla Roma, lascerà i blaugrana per approdare in giallonero dopo una stagione.

di Redazione Fox Sports - 26/07/2019 13:42 | aggiornato 26/07/2019 13:47

Il suo arrivo al Barcellona fu uno dei casi dello scorso calciomercato, per il modo in cui il club catalano lo strappò alla Roma dopo che l'accordo coi giallorossi sembrava fatto. Ora Malcom è sul punto di lasciare la Spagna dopo solamente un anno.

Secondo il Mundo Deportivo, l'ex giocatore del Bordeaux è sul punto di approdare al Borussia Dortmund: i gialloneri non pagheranno i 180 milioni della sua clausola rescissoria ma lo porteranno via dalla Catalogna per 42 milioni di euro, uno in più di quanto pagato dai campioni di Spagna 12 mesi fa.

Un affare per il Barcellona (Malcom ha collezionato solo 22 presenze in blaugrana con solamente 4 gol all'attivo) e una scommessa per il Borussia che proverà a rilanciare uno dei giocatori più contesi nello scorso calciomercato estivo.