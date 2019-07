Il centravanti dello United non è rimasto in Inghilterra dopo il ritorno dal tour coi Red Devils, in programma incontro con l'agente.

di Redazione Fox Sports - 26/07/2019 14:21 | aggiornato 26/07/2019 14:26

Lukaku lancia un chiaro segnale di calciomercato al Manchester United e all'Inter. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il centravanti al ritorno dal tour con la sua squadra non è rimasto in Inghilterra ma è volato subito in Belgio.

Il motivo? In programma c'è un incontro con il suo entourage per chiarire il suo futuro, con la sua volontà chiara ormai da settimane: cioè quella di lasciare i Red Devils e approdare alla corte di Antonio Conte.

Il tempo però comincia a stringere, visto che il calciomercato in Premier League chiuderà l'8 agosto e l'Inter non può più tergiversare. L'affondo decisivo può arrivare nelle prossime 48 ore con Lukaku che non ha dubbi e vuole approdare in nerazzurro.