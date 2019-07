Lukaku non torna a Manchester e vola in Belgio: vuole solo l'Inter

La Juventus è pronta a chiedere Lukaku inserendo anche nello scambio Dybala, che dovrà dare l'ok dopo l'annunciato colloquio a Torino con Sarri. Potrebbe trattarsi solo di una manovra di disturbo ma il calciomercato inglese chiude l'8 agosto, quindi questo derby d'Italia per assicurarsi il belga sta per entrare nella fase decisiva.

Un clamoroso duello di calciomercato si prospetta fra Juventus e Inter per il cartellino di Romelu Lukaku . L'attaccante belga, oggi rientrato in patria per parlare coi suoi agenti, è infatti conteso fra le due big della nostra Serie A.

