Il difensore brasiliano lascia i nerazzurri dopo quattro stagioni: con l'Inter ha collezionato 121 presenze e un gol. Il calciatore si accorderà con lo Jiangsu Suning.

di Luca Guerra - 26/07/2019 18:56 | aggiornato 26/07/2019 19:05

La difesa della nuova Inter di Antonio Conte perde un pezzo, anche se si tratta di un addio programmato da settimane. Joao Miranda non è più un calciatore nerazzurro: a comunicarlo ufficialmente una nota diffusa dal club nel pomeriggio, nella quale si annuncia anche la prossima meta del 35enne brasiliano. Gli assi di calciomercato lo porteranno allo Jiangsu Suning, club cinese di proprietà del patron dell'Inter Zhang Jindong.

Il difensore brasiliano, arrivato all'Inter nell'estate 2015 dall'Atletico Madrid per 12 milioni di euro (a cui sommarne 3 di bonus) ha ottenuto la rescissione consensuale del contratto che l'avrebbe legato al club nerazzurro per la prossima stagione. In carriera Miranda ha totalizzato con l'Inter 121 presenze e una rete, vestendo i panni del titolare fino alla scorsa annata, quando l'arrivo in rosa di De Vrij ne aveva ridotto spazi e minutaggio. Una dinamica che quest'anno sarebbe stata amplificata dall'innesto di Diego Godin nel reparto arretrato.

L'addio di Miranda comporta per l'Inter una minusvalenza pari a 2,9 milioni di euro nel calciomercato 2019. Come riporta Calcio e Finanza, è questo il valore di bilancio stimato per il difensore brasiliano classe 1984. Con la rescissione, il club nerazzurro si libera però di uno stipendio da 3,5 milioni di euro. Dati che non fanno parte del comunicato di congedo con il centrale difensivo, nel quale l'Inter augura il meglio per il futuro al suo ormai ex tesserato:

F.C. Internazionale Milano comunica di aver raggiunto l'accordo di risoluzione consensuale del contratto con Joao Miranda, che si accorderà con lo Jiangsu Suning. Il difensore brasiliano, all'Inter dal 2015, in quattro stagioni con la maglia nerazzurra ha collezionato 121 presenze e un 1 gol.

Calciomercato Inter, Miranda saluta: la situazione nella difesa di Conte

Esubero di lusso. Tale era diventato Joao Miranda prima di dare l'addio all'Inter, maturato dopo una Copa America vinta con il Brasile. Il suo percorso proseguirà in Cina, mentre a disposizione di Antonio Conte - che lavora intanto sul 3-5-2, suo marchio di fabbrica - resteranno cinque difensori centrali di ruolo: detto di De Vrij, Skiniar e Godin, in rosa l'ex allenatore della Nazionale avrà anche Andrea Ranocchia e Alessandro Bastoni, reduce da una stagione positiva con la maglia del Parma e dall'Europeo Under 21 giocato con la maglia dell'Italia. Toccherà a loro, surrogati dal versatile Danilo D'Ambrosio, migliorare ulteriormente il rendimento di una difesa che ha chiuso la stagione 2018/2019 con 33 centri al passivo. Meglio aveva fatto solo la Juventus, colpita 30 volte dagli avversari.