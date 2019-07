Il Real Madrid non molla: per James Rodriguez servono 40 milioni

Per questo motivo James Rodriguez, che era stato messo subito sul calciomercato col ritorno di Zidane in panchina, potrebbe rimanere al Real Madrid. Decisione che porterebbe probabilmente il Napoli a fare l'affondo definitivo su Nicolas Pépé.

Secondo il Chiringuito TV, le Merengues avrebbero scelto di non far partire il giocatore per via dell'infortunio al legamento del ginocchio di Asensio. L'addio di Bale, sempre più vicino alla Cina, lascerebbe un buco nel reparto offensivo.

Nuova svolta nella situazione sul futuro di James Rodriguez : il colombiano, oggetto del desiderio di Napoli e Atletico Madrid, potrebbe incredibilmente non lasciare il Real Madrid in questa sessione di calciomercato .

Dopo l'infortunio di Asensio e l'addio di Bale, il colombiano dovrebbe rimanere alla corte di Zidane per non scoprire troppo il reparto offensivo.

