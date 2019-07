L’olandese non è approdato in blaugrana anche perché Raiola aveva accampato pretese eccessive: stesso trattamento di big storici e affermati come Piqué e Jordi Alba.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 26/07/2019 10:58 | aggiornato 26/07/2019 10:59

Sicuramente trattare con Mino Raiola non è facile. Quelli del Barcellona lo hanno capito da tempo, ma la conferma l'hanno avuta con la vicenda De Ligt. Preso da tempo De Jong, sembrava che anche il giovane difensore sarebbe stato presto blaugrana. Per i media spagnoli pareva solo questione di tempo: i due venivano trattati quasi come fossero un giocatore solo.

Ma che De Jong e De Ligt fossero due distinti giocatori e soprattutto avessero due diversi procuratori, al Barça lo hanno imparato presto. Assistito da HCM Sports Management, con Frenkie non hanno avuto alcun problema e l'accordo è stato annunciato addirittura con largo anticipo sulla fine della scorsa stagione.

A quel punto i media catalani predicavano calma: era solo questione di tempo e sarebbe stato annunciato anche l'altro olandese per ricomporre al Camp Nou quella coppia magica che avevo reso magico l'Ajax dell'ultima stagione. Essere scelto dal Barcellona, del resto, è un onore: non esiste al mondo che un ragazzino di 19 anni rifiuti la corte di Mas que un club.

De Ligt e De Jong, a sinistra, la coppia che sognava il Barcellona

Barcellona: ecco perché non è arrivato De Ligt

In effetti spesso è così ma gli olandesi, si sa, il commercio ce l'hanno nel sangue dai tempi della Compagnia delle Indie, e poi quando ti trovi di fronte a Raiola sai già che devi prepararti a scalare un Tourmalet e mettere nella borraccia tanta pazienza, resistenza e molti rimineralizzanti perché sarai costretto a notevoli sforzi e conseguenti esborsi di... energie, in tutti i sensi.

Ma a quanto pare, stando a ciò che afferma Mundo Deportivo, lo sforzo richiesto stavolta dal procuratore italiano per il suo assistito olandese era fuori portata per il Barcellona. Raiola, infatti, avrebbe preteso che Matthijs de Ligt fosse inquadrato con lo stesso status di big storici della difesa blaugrana come Gerard Piqué e Jordi Alba. Tradotto in prosa, l'olandese avrebbe dovuto avere uno stipendio di 8,6 milioni netti all'anno. Una richiesta che, per un 19enne per quanto forte, Bartomeu non si è sentito di avallare, anche considerato che colleghi di reparto come Umtiti o Lenglet non arrivano nemmeno alla metà di quella cifra.

Raiola è stato il regista dell'operazione

Così sarebbe arrivata la virata in bianconero, dove effettivamente l'olandese ha firmato un contratto che gli garantisce circa 8 milioni di euro che con i bonus potrebbero salire persino del 50%. Quello che MD non dice è che un altro consistente ostacolo alla conclusione dell'accordo fra Barcellona e De Ligt potrebbe essere stato anche la commissione milionaria pretesa da Raiola: i 10 milioni che pare abbia ricevuto dalla Juventus non sono "inconveniente" da poco.