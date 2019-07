Ufficiale, Dani Ceballos in prestito all'Arsenal per una stagione

Rottura della caviglia per Diego: rischio ritiro per il brasiliano

Il medico del Flamengo ha parlato ai microfoni di UOL Esporte spiegando che Diego ha riportato una frattura osseo-legamentosa e che sarà operato il prima possibile. E in Brasile si parla già del possibile ritiro dell'ex fantasista della Nazionale che a 34 anni potrebbe non riprendersi più da un infortunio così grave.

Al 70esimo minuto il trequartista è andato a terra dopo un contrasto con l'avversario riportando la rottura della caviglia. Ovviamente è stato portato fuori in barella ed è uscito dallo stadio in sedia a rotelle.

