Roma, accordo per Higuain: la maglia del Pipita non è più in vendita

Il bond in questione servirà a "dotare la società di risorse finanziarie per la propria attività", destinata a "investitori qualificati".

Arrivano nuovi soldi (seppur in prestito) nelle casse della Roma . Nella giornata di martedì si è svolta infatti una riunione del Consiglio di amministrazione del club a Londra e in questa occasione è stato approvata l'emissione di un prestito obbligazionario, fino a un massimo di 275 milioni di euro.

L'emissione deliberata per "dotare la società di risorse finanziarie per la propria attività".

