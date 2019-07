Lo spagnolo si è spaccato il ginocchio in seguito a un contrasto con Aubameyang nella partita di International Champions Cup contro l’Arsenal. Starà fuori 8 mesi.

1 condivisione

di Franco Borghese - 25/07/2019 09:09 | aggiornato 25/07/2019 09:13

Inizio e fine, tutto in poche ore. La notizia ha messo sotto shock il Real Madrid. La stagione di Marcos Asensio, infatti, potrebbe essere già finita. Mister Zidane, magari con un aiuto sul calciomercato, dovrà ridisegnare la squadra. Il 23enne, che l'anno scorso ha totalizzato 30 presenze in campionato (ben 44 in totale), si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (e anche il menisco esterno) dopo un contrasto con Aubameyang nella partita di International Champions Cup contro l’Arsenal giocata a Landover, in Maryland (dove, guarda caso, il numero di infortunati durante le gare della NFL è altissimo).

Asensio è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Washington, dove gli sono stati riscontrati perfino danni vascolari oltre a una forte infiammazione. Gli esami ai quali si è sottoposto il giocatore del Real Madrid hanno confermato le l'idea che i medici sociali si erano già fatti in campo. Si prospettano non meno di 8 mesi di stop, la riabilitazione può però essere perfino più lunga. Stando così le cose prima della primavera Asensio non potrà scendere in campo.

Bisognerà però stare molto attenti durante l'intera fase di recupero: quello occorso ad Asensio è infatti lo stesso infortunio subito da Rafinha, che per risolvere il problema si è dovuto sottoporre a due operazioni. La stagione della squadra di Zidane si è quindi complicata in un attimo, al punto che non va escluso un nuovo intervento sul mercato. Non solo il giocatore, ma tutta la rosa ieri era sotto shock: Asensio era infatti considerato una pedina fondamentale in vista della prossima stagione.

Il campione del Real Madrid Marco Asensio si è rotto il legamento crociato anteriore sinistro

Real Madrid, Asensio fuori minimo 8 mesi

I danni vascolari riscontrati fanno sì che Asensio non possa intraprendere il volo per tornare in Spagna: nei prossimo giorni andrà a New York con i medici della squadra, in attesa che la situazione migliori. Solo rientrato in Spagna andrà sotto i ferri. Non si complica però solo la stagione del Real Madrid, ma anche quella della nazionale spagnola in vista dell’Europeo 2020. Asensio dovrebbe tornare a disposizione ad aprile, avrà poco tempo per strappare la convocazione.

Gravissimo infortunio per #Asensio, Bale entra e segna: cambia il mercato del Real Madrid?



👉 https://t.co/B5JFdGaQpr pic.twitter.com/JZPey54JWq — FOX Sports (@FOXSportsIT) July 24, 2019

Il Real Madrid, intanto, deve rivedere i propri piani per quel che riguarda il calciomercato: Gareth Bale partirà nonostante l'infortunio di Asensio (i rapporti con Zidane non possono essere ricuciti, stesso motivo per il quale anche James verrà ceduto ugualmente), mentre Isco, per il quale il club era pronto a sentire eventuali offerte, a questo punto dovrebbe restare. In dubbio anche il futuro di Dani Ceballos, che sembrava destinato all'Arseal. Avanzeranno nelle gerarchie sia Vinicius che Brahim Díaz, in attesa di movimenti del club sul mercato in entrata. Perché per questa stagione il Real deve strutturarsi come se Asensio non facesse parte della rosa...