Il quotidiano statunitense accusa il massimo organismo del calcio europeo di non aver vigilato in tema di Fair Play Finanziario nell'estate del 2017, quella degli arrivi a Parigi di Neymar e Mbappé.

di Simone Cola - 25/07/2019 08:10 | aggiornato 25/07/2019 08:14

Da tempo ormai si parla del famoso Fair Play Finanziario, misura introdotta dalla UEFA nel 2009 per controllare i conti dei club calcistici di tutta Europa, e di come alcune squadre non sembrino rispettarne i parametri. Il PSG è stato a lungo nel mirino dell'opinione pubblica per i suoi acquisti folli, finendo però sempre con l'uscire indenne dalle numerose investigazioni di cui è stato oggetto da parte degli organi di controllo.

Ebbene queste indagini non sarebbero state condotte con la dovuta attenzione. A sganciare quella che è una vera e propria bomba, che rischia di minare dalle fondamenta il progetto dell'ambizioso club francese, è il New York Times: il quotidiano statunitense ha annunciato di aver concluso un'inchiesta che potrebbe rivelare, prove alla mano, alcune irregolarità nelle operazioni di mercato che nel 2017 portarono il PSG ad acquistare due stelle di straordinaria grandezza, Neymar e Kylian Mbappé.

Secondo il New York Times la UEFA non avrebbe investigato con la dovuta decisione in merito a certe operazioni sospette, nascondendo le indagini e non affondando il colpo nei confronti dei parigini anche per i legami tra lo stesso organo calcistico e beIN Media Group, emittente qatariota fondata nel 2003 dal presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi che ha investito miliardi nei diritti televisivi legati al calcio europeo.

Nasser Al-Khelaifi posa con Neymar nell'estate del 2017: il brasiliano è stato appena strappato al Barcellona dopo il pagamento della clausola rescissoria da 222 milioni di euro.

L'accusa del New York Times: UEFA troppo accondiscendente con il PSG

Secondo il New York Times questo avrebbe spinto la UEFA a trattare il PSG con i guanti, ignorando una campagna acquisti decisamente sospetta in cui furono spesi per Neymar e Mbappé più di 400 milioni di euro. Operazioni estremamente dispendiose che il club di Al-Khelaifi aveva dimostrato di poter sostenere grazie a un fatturato aumentato però in modo sospetto grazie a sponsorizzazioni "di famiglia", come quella da oltre 100 milioni di euro sostenuta dall'ente del turismo del Qatar.

Indagini blande, nessuna sanzione e un ricorso al TAS conclusosi in modo sospetto: è una vera e propria bordata quella che il New York Times sferra tanto al PSG quanto alla UEFA, che rischia di subire un enorme danno alla propria credibilità dopo aver insistito a lungo sul rispetto delle regole e dei parametri relativi al fair play finanziario. Parametri che il club di Al-Khelaifi avrebbe ripetutamente e deliberatamente ignorato senza incorrere nelle sanzioni del caso.

Nel corso dell'ultima indagine il capo investigatore UEFA, l'ex primo ministro Yves Leterme, aveva incaricato l'agenzia Octagon Wolrdwide di condurre un'indagine sulla sponsorizzazione relativa all'ente del turismo del Qatar e sul suo effettivo valore, stimato dalla stessa intorno ai 5 milioni. Una cifra ben lontana dai 100 milioni messi a bilancio dal PSG, che ha invece presentato un'indagine analoga effettuata da una compagnia incaricata dallo stesso club e che ovviamente riteneva che il calcolo fosse corretto.

Nonostante la costernazione dei membri dell'area investigativa, Leterme ha preso per buoni i valori espressi dal PSG evitando così qualsiasi tipo di punizione per il club francese e di fatto assolvendolo. Una sentenza che sembrava aver chiuso i discorsi relativi ai campioni di Francia e alle loro infrazioni al fair play finanziario e che invece sembra destinata a riaprirsi.