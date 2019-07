Il centrocampista della Nazionale prende le distanze dal tecnico che lo valorizzò al Napoli e lo volle al Chelsea: “Abbiamo lavorato insieme quattro anni, ma le cose cambiano”.

Nella sua teoria del totemismo - Totem e tabù - Sigmund Freud aveva inserito l'uccisione del padre quale inevitabile atto di affermazione dell'uomo nella sua storia. Una cosa che risale alla notte dei tempi ma che per lo scienziato austriaco si ripete, con ovvie varianti, nei millenni fino nei giorni nostri. E, fatte naturalmente le debite proporzioni, le parole che arrivano da Jorginho, riportate da As, ne sono in qualche modo una conferma.

Maurizio Sarri è stato, calcisticamente s'intende, una sorta di padre per Jorginho. È stato lui a valorizzarlo: arrivato al Napoli nel mercato invernale del gennaio 2014 per 9,50 milioni di euro, con Benitez aveva avuto un discreto rendimento, ma era stato il tecnico di Bagnoli a trovargli la posizione più adatta alle sue caratteristiche e a consegnargli le chiavi del centrocampo.

E lui aveva risposto con ordine e disciplina. Il gol, forse, non è proprio la sua specialità - tranne che dal dischetto del rigore dove può dimostrare la sua freddezza - ma grazie a Sarri è riuscito a mettersi in luce come uomo assist: ben 13 con la maglia del Napoli nel triennio sarriano, contro 1 solo distribuito in un anno e mezzo agli ordini del tecnico spagnolo.

Jorginho: valorizzato da Sarri a Napoli, ha conquistato anche la maglia azzurra della Nazionale

Jorginho prende le distanze da Sarri

Passato poi l'estate scorsa al Chelsea, Sarri aveva voluto, anzi forse è più giusto dire preteso, che Abramovich gli comprasse lo stesso giocatore: lo vedeva un po' come il suo alter ego in campo, il play maker di cui poteva fidarsi ciecamente nella sua nuova avventura inglese. E il centrocampista italo-brasiliano, che nel frattempo aveva guadagnato anche l'azzurro della Nazionale, lo seguì anche a Londra, dove sbarcò per poco meno di 60 milioni di euro.

Jorginho ha seguito Sarri al Chelsea e ci è rimasto dopo la partenza del tecnico alla volta della Juventus

Quando, poi, quest'anno il tecnico ha scelto le sirene della Juventus, il sodalizio fra i due si è interrotto: in bianconero il suo ruolo è coperto e così, dopo quattro anni, Jorginho ha cambiato tecnico, da Maurizio Sarri a Frank Lampard. Comprensibile, quindi, che, interrogato dai media, si sia sentito in dovere di affrancarsi da un ruolo quasi "filiale" che avrebbe rischiato di danneggiarlo:

Sarri era il mio allenatore, non un mio amico. Abbiamo lavorato insieme per quattro anni, ma adesso guardo avanti e questo è un nuovo capitolo della mia vita che si sta aprendo. Sarri non c’è più, io sono rimasto qui e darò il massimo per il Chelsea, la mia squadra.

"Mi trovo bene con Frank"

Il Sarriball ora è volato a Torino e Lampard ha introdotto un 4-2-3-1 che cambia i compiti di Jorginho, mettendolo in una situazione in cui, sono parole sue, vive il ruolo in modo "più libero" che in passato: