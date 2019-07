La Sampdoria vuole il centrocampista che però ha espresso la volontà di tornare in Sardegna: si cerca l'accordo fra le due società.

di Daniele Minuti - 25/07/2019 18:53 | aggiornato 25/07/2019 18:57

Mentre Antonio Conte aspetta nuovi rinforzi (in particolare in attacco), il calciomercato dell'Inter si deve concentrare anche sulla cessioni di pezzi pregiati che però non rientrano più nei piani del nuovo allenatore nerazzurro come Mauro Icardi e Radja Nainggolan.

Ma se la situazione del centravanti si risolverà probabilmente soltanto negli ultimi giorni della sessione in corso, il belga è ormai conscio di non poter rimanere e non vorrà arrivare al muro contro muro che invece ben descrive la querelle Icardi.

Nainggolan però vuole decidere liberamente quale sarà la sua prossima destinazione, motivo per cui tentenna ancora sulle diverse offerte arrivate dal campionato cinese. E la sua preferenza sembra essere quella di rimanere in Serie A, in particolare un suggestivo ritorno al Cagliari.

Inter, Nainggolan ha chiesto di tornare a Cagliari

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l'ex giocatore della Roma avrebbe incontrato il suo procuratore Alessandro Beltrami per spiegargli come la sua decisione sia quella di tornare a giocare in Sardegna.

Nainggolan è rimasto particolarmente legato alla piazza cagliaritana ed è ampiamente ricambiato dai tifosi, motivo in più per dire di no alla forte corte da parte della Sampdoria. Eusebio Di Francesco lo vorrebbe portare in blucerchiato dopo aver saputo del suo addio all'Inter ma il belga ha idee diverse.

Ora starà a Cagliari e Inter trovare una soluzione adatta, con le due società che in questa sessione di calciomercato hanno già chiuso la lunga e difficoltosa trattativa che ha portato Barella in nerazzurro. Vista la volontà del giocatore, è probabile che il problema sull'ingaggio si possa risolvere con un sacrificio del belga mentre i club dovranno trovare un'intesa sul costo del cartellino. La volontà di Nainggolan è quindi quella di tornare in una città che lo amava e lo ama ancora, rimanendo in Italia dopo un solo anno a Milano.