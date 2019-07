Cavric e Drazic non giocheranno, l'allenatore Radenkovic non sarà in panchina. Il club slovacco ha scelto di non multare i suoi tesserati.

di Antonio Gargano - 25/07/2019 11:51 | aggiornato 25/07/2019 14:55

Giornata di tensione in Europa League, soprattutto dalle parti di Bratislava. Il pomeriggio di mercoledì ha ospitato il match del secondo turno preliminare tra lo Slovan, squadra della capitale slovacca, e il Feronikeli, club campione del Kosovo. Ad appesantire il clima della gara (terminata 2-1 in favore dei padroni di casa) è stata la presa di posizione di 3 elementi dello Slovan, che hanno deciso di disertare l'andata dello spareggio europeo.

Si tratta di due calciatori, Aleksandar Cavric e Dejan Drazic, e dell'allenatore Vladimir Radenkovic. I 3 tesserati dello Slovan Bratislava hanno un punto di contatto che li unisce tra loro e contro gli avversari nel turno preliminare di Europa League: sono serbi e, in quanto tali, non riconoscono l'autonomia e l'indipendenza del Kosovo. Scendere in campo contro il Feronikeli sarebbe significato accettare, nemmeno tanto implicitamente, l'esistenza della federazione calcistica e quindi dello Stato kosovaro.

Cavric e Drazic hanno comunicato alla dirigenza che non avrebbero partecipato al match europeo, mentre Radenkovic non si è seduto sulla panchina dello Slovan e per l'occasione è stato essere sostituito da Jan Svehlik, dirigente ed ex calciatore del club slovacco. La decisione dei serbi potrebbe avere ripercussioni anche sul clima in cui si disputerà il match di ritorno a Drenasi, precedentemente chiamata Glogovac, tra le città maggiormente assediate durante la guerra dei Balcani e attuale casa del Feronikeli.

Nonostante la presa di posizione dei suoi tesserati, lo Slovan non punirà né multerà i 3 serbi in rosa. Sulle distinte di formazione, Cavric e Drazic risulteranno semplicemente come non convocati e Radenkovic verrà considerato out per motivi non meglio specificati. Trattandosi però di un match di Europa League, non è escluso che la UEFA possa analizzare la questione e prendere una decisione diametralmente opposta rispetto a quella del club, anche e soprattutto in virtù dei messaggi a favore del fair play e contro il razzismo che caratterizzano la federazione.

La notizia, ovviamente, si è sparsa anche sui canali social dello Slovan, scatenando i commenti dei tifosi. Diversi supporters slovacchi hanno mostrato solidarietà ai propri calciatori e al popolo serbo, unendosi nel non riconoscere il Kosovo e considerandolo a pieno titolo parte della Serbia. Le reazioni allo stadio saranno il termometro del clima in cui giocherà il Feronikeli.

Secondo episodio in due mesi

Non è la prima volta per una squadra del Kosovo o addirittura per la stessa Nazionale. Un episodio simile è già capitato poco più di un mese fa, il 7 giugno, durante le qualificazioni ad Euro 2020. Due calciatori del Montenegro, Marko Ivanic e Pilip Stojkovic, si sono rifiutati di scendere in campo contro il Kosovo. Lo stesso ha fatto il commissario tecnico, Ljubisa Tumbakovic, poi esonerato a causa di questa scelta e diventato a stretto giro allenatore della Serbia. I 3 montenegrini avevano origini serbe e, come i colleghi dello Slovan Bratislava, hanno preferito non riconoscere il Kosovo piuttosto che giocare il match con la maglia della propria Nazionale.

Il secondo episodio nell'arco di un mese e mezzo lascia intravedere una situazione ancora tesa tra i club balcanici, soprattutto con gli spareggi di Champions ed Europa League e le qualificazioni ai prossimi Europei in pieno corso di svolgimento.