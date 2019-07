L'ex centrocampista della Roma è un nuovo giocatore del Boca Juniors e al suo arrivo in città viene accolto da una folla entusiasta che intona canti e cori per lui.

di Simone Cola - 25/07/2019 13:37 | aggiornato 25/07/2019 14:02

Quella che fino a poche settimane fa poteva sembrare un'improbabile seppur suggestiva fantasia di calciomercato è ormai realtà. Nelle prossime ore Daniele De Rossi, ex capitano e simbolo della Roma, firmerà il contratto che lo renderà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Boca Juniors.

De Rossi è arrivato a Buenos Aires per svolgere le visite mediche con il club argentino, iter a cui seguirà la firma dell'accordo con gli Xeneizes e quindi l'incontro con il nuovo allenatore e i nuovi compagni. Il suo arrivo in città è stato salutato da una folla entusiasta, che da subito ha mostrato al centrocampista il calore di una tifoseria che ha intonato canti e cori in onore del nuovo acquisto.

Dopo essersi districato a fatica dall'abbraccio entusiasta dei nuovi tifosi, accorsi in massa nonostante non fossero ancora le 7 del mattino, Daniele De Rossi, 36 anni compiuti ieri e visibilmente emozionato, è salito a bordo dell'auto che il Boca Juniors ha mandato a prelevarlo per raggiungere la sede del club.

De Rossi al Boca Juniors, accoglienza straordinaria per lui all'aeroporto

117 presenze con l'Italia, 616 con la Roma, club con cui ha trascorso l'intera carriera che lo ha visto conquistare i Mondiali del 2006 e 2 Coppe Italia, De Rossi ha lasciato la squadra giallorossa al termine della scorsa stagione in scadenza di contratto. Un epilogo che ha lasciato l'amaro in bocca a molti tifosi del club capitolino e aumentato la distanza tra gli stessi e la proprietà americana.

¡DANIELE DE ROSSI LLEGÓ A ARGENTINA PARA SUMARSE A BOCA! pic.twitter.com/dkCGKAALIa — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 25, 2019

Immediatamente dopo l'annuncio della separazione numerosi club italiani avevano avvicinato il calciatore, ma dopo averci riflettuto a lungo - e dopo aver considerato persino il ritiro - De Rossi non se l'è sentita di giocare in Serie A con una maglia diversa da quella giallorossa e ha deciso invece di accettare il corteggiamento del Boca Juniors, squadra per cui ha sempre simpatizzato e dove l'ex compagno alla Roma Nicolas Burdisso ricopre adesso il ruolo di direttore sportivo.