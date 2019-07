Lele Adani, amico di De Rossi e grande appassionato di calcio sudamericano, commenta così l'approdo dell'ex Roma al Boca: "È una scelta che lo rappresenta in pieno".

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 25/07/2019 23:19 | aggiornato 25/07/2019 23:24

L'addio con la Roma, amaro, consumato nel modo sbagliato, un addio spacca popolo. Poi lunghe settimane di riflessione, sul come proseguire. Se proseguire. La voglia matta di dimostrare di essere ancora un calciatore vero a quei dirigenti che avevano deciso di non rinnovargli il contratto. Daniele De Rossi ha ascoltato la proposta di Montella e Pradé vecchi amici ora in viola.

Stava per dire sì alla Fiorentina, ancora un anno in Serie A, ancora un anno in Italia. Poi però ha prevalso l'amore per la Roma, per quella maglia indossata una vita. Impossibile incontrare i giallorossi da avversari. Per questo DDR ha deciso di dire no a Firenze.

C'era sul tavolo anche l'offerta del Los Angeles FC. Un'offerta ricca. Ma De Rossi non ha bisogno di soldi, ha bisogno di stimoli, di sfide che possano accendere l'anima, il cuore. La Roma era la sua vita, il suo amore da ragazzino, per questo ha scelto di tatuarsi addosso quei colori, rinunciando negli anni anche all'ipotesi Manchester City. Ma una volta venuta meno la Lupa, solo una squadra poteva spingerlo a continuare a giocare. Quel Boca Juniors di cui è sempre stato appassionato. Il calcio argentino, la passione debordante della Bombonera, troppo affascinante l'idea per dire no.

Adani: "De Rossi al Boca è rivoluzione"

De Rossi, Adani: "Lui al Boca è una scelta rivoluzionaria"

Le chiamate di Nicolas Burdisso, ex compagno e oggi ds degli Xeneizes, lo hanno convinto. C'era da assorbire la lontananza dalla famiglia, organizzare i sei mesi lontano da Roma, ma alla fine ecco il sì. Un assenso maturato anche grazie dopo alcuni colloqui con Lele Adani che di De Rossi è amico e del calcio argentino folle innamorato. Proprio l'ex difensore di Inter e Fiorentina spiega la portata di questo trasferimento:

Lui è il primo italiano vero che fa il percorso inverso; sì c'è stato un altro italiano, tra l'altro nato a Roma, che è andato al Boca 100 anni fa, ma in era attuale la sua è una scelta rivoluzionaria che lo rappresenta. Non è una scelta romantica, è rivoluzione.

Adani tra l'altro tifoso del River Plate non poteva però che appoggiare l'approdo a Baires di De Rossi. Un trasferimento che Adani spera possa anche cambiare la prospettiva con cui in Italia e in Europa si guarda al futbol albiceleste.

Daniele è stato spodestato dalla casa madre, ma va nella casa del calcio. Dove il calcio spicca per passione, per follia, in una città dove questo sport è vissuto come una religione. Questa sua scelta influisce anche nella nostra cultura, dobbiamo imparare a vedere il calcio argentino non come talenti da portare via, ma come punto d'arrivo.

La rivoluzione è compiuta. Ora l'era De Rossi al Boca può cominciare.