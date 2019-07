Ufficiale, Dani Ceballos in prestito all'Arsenal per una stagione

Sono davvero orgoglioso di poter indossare questa maglia. Mi sto unendo a una storica squadra della Premier League ed è un passo avanti nella mia carriera. Sapevo di avere la fiducia dell'allenatore, questo è stato molto importante per me sin dall'inizio. Sono consapevole della responsabilità che comporta indossare questa divisa ed è stato un momento tremendamente orgoglioso quando ho deciso di unirmi all'Arsenal.

L'Arsenal ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos in questa sessione di calciomercato. Lo spagnolo si è unito ai Gunners in prestito fino alla fine della stagione ed è stato preso in sostituzione di Aaron Ramsey. L'Arsenal ha battuto la concorrenza del Tottenham, con tanta soddisfazione da parte di Unai Emery:

