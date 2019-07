Paul è sulla lista della spesa del Real, intanto in Spagna arriva il fratello Mathias: sta per firmare con il CD Manchego, club di terza divisione spagnola.

di Francesco Maria Bizzarri - 25/07/2019 10:38 | aggiornato 25/07/2019 10:43

C’è un Pogba che cerca casa a Madrid, ma niente suggestioni particolari. Parliamo di Mathias, fratello del più noto Paul, che sta per accasarsi al CD Manchego, club di terza divisione spagnola a circa 180 chilometri della capitale. Per ora invece, il giocatore del Manchester United rimane in Inghilterra. Il suo trasferimento alla corte del Real potrebbe esserci a breve.

Intrecci di calciomercato su un asse ampio: Madrid-Manchester-Roma. Qualora Paul Pogba andasse da Zidane, ecco che lo United sarebbe pronto a prelevare Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio. Due operazioni da circa 350 milioni di euro totali.

Niente a che vedere con la trattativa Mathias invece. Il giocatore guineano lascerà il Tours, squadra di terza divisione francese. A 29 anni da compiere il prossimo 19 agosto, ha voglia di rilanciarsi. Da giovane era una promessa, poi si è un po’ perso. Per lui sarebbe un ritorno in Spagna dopo aver militato nelle giovanili del Celta Vigo.

C’è da aspettare per l’effetto domino dei super centrocampisti in questa sessione di calciomercato. Pogba per ora è ancora un giocatore del Manchester United e Milinkovic-Savic della Lazio. Chi invece cerca casa a Madrid, scatenando un tam-tam di voci, è il fratello del francese, Mathias. Attaccante classe ’90, è il gemello di Florentin, difensore dell’Atlanta United. Sono i fratelli maggiori del ben più noto Paul. Quest’ultimo è il vero calciatore atteso nella capitale spagnola. Per ora però, nulla si muove.

Mathias invece cerca casa a Madrid perché sta per firmare con il CD Manchego, club spagnolo di terza categoria situato nel comune di Ciudad Real, a circa 180 chilometri da Madrid. Il direttore della società, Carlos Gutierrez, ai microfoni di As ha confermato la trattativa:

Mathias è un grande attaccante e per la Ciudad Real sarebbe importante avere un cognome come quello di Pogba nel nostro team. Importante dal punto di vista sociale ed economico. Stiamo aspettando il suo ok.

Mathias ritorna così in Spagna dopo 10 anni. La sua discreta carriera calcistica ha avuto inizio al Celta Vigo insieme al gemello Florentin. Poi tanti club, tra cui il Pescara in Serie B nell’anno 2014-2015 (appena 4 presenze), fino ad arrivare al Tours in Francia. Adesso ha voglia di rilanciarsi nella penisola Iberica. E chissà se Paul è pronto a raggiungerlo…