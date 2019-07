Prosegue la trattativa tra il club biancoceleste e lo United: il procuratore del serbo in Inghilterra per raggiungere l'accordo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 25/07/2019 08:51 | aggiornato 25/07/2019 08:56

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'agente di Milinkovic (Mateja Kezman) è volato in Inghilterra con l'obiettivo di concludere la trattativa di calciomercato con il Manchester United. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, però, non sarà così semplice come sembrava essere negli ultimi giorni.

Lotito infatti non vuole muoversi dalla sua richiesta di 100 milioni di euro, non intende fare sconti. I circa 75 (più 15 di bonus) proposti dai RedDevils non sarebbero quindi sufficienti e occorrerebbe uno sforzo in più a Solskjaer per acquistare l'erede di Pogba (l'alternativa è Bruno Fernandes dello Sporting), destinato al Real Madrid.

Ecco, anche in questo caso non tutto sembra più scontato come prima. Anche il Barcellona, infatti, resterebbe una rivale molto agguerrita per il centrocampista francese. La situazione, insomma, è ancora in divenire e tutt'altro che conclusa. Ma club e procuratori stanno facendo di tutto per arrivare al lieto fine di questa doppia vicenda di calciomercato.