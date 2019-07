Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Miranda è infatti a un passo dall'addio non sono a Milano ma anche al campionato italiano. Per lui si prospetta un approdo in Cina, più precisamente fra le fila dello Jiangsu Suning.

Joao Miranda è sul punto di lasciare l'Inter : con l'arrivo del suo ex compagno all'Atletico Madrid Godin, l'addio del difensore centrale brasiliano era una delle mosse più prevedibili del calciomercato nerazzurro e ora si sta per concretizzare.

