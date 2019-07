La sensazione ormai è che si vada al muro contro muro, con Chiesa deciso ad andar via ma conscio che la sua società non lo lascerà partire. Manca più di un mese alla chiusura del calciomercato e il futuro del classe '97 è ancora tutto da scrivere, mentre la Juventus attende alla finestra sperando che la forzatura del giocatore serva ad aprire uno spiraglio.

La nuova proprietà però è stata chiarissima con Chiesa che non partirà per nessuna cifra. E oggi sono stati diffusi dei dettagli che chiariscono quanto sia determinata la società della Fiorentina a trattenere il suo gioiello, anche a costo di usare le maniere forti.

Il giocatore della Nazionale ha ormai da tempo l'accordo con la Juventus, per un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, e ha più volte espresso la sua volontà di andar via da Firenze in estate.

La tensione fra Federico Chiesa e la Fiorentina continua a salire : nonostante le diverse dichiarazioni da parte dei membri della società, in particolare dal presidente Commisso e dal suo braccio destro Barone con cui il club esclude una cessione del talento durante questo calciomercato , i nervi sono molto tesi in casa viola.

La società ha preteso le scuse dell'esterno della Nazionale per lo scarso impegno e minacciato sanzioni in caso di assenza a un'intervista.

