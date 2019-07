Il turco, sotto contratto con il Celta Vigo, si sarebbe proposto a Galatasaray e Besiktas affermando di essere svincolato. Il suo agente lo ha ripreso pubblicamente.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 25/07/2019 08:24 | aggiornato 25/07/2019 08:33

Una stella, che ogni giorno che passa si eclissa sempre di più. Questo è Emre Mor, per anni considerato un vero e proprio talento turco, pronto a esplodere e a diventare uno dei giocatori più interessanti d'Europa, ma finito, a soli 22 anni, a farsi sgridare pubblicamente perfino dal suo procuratore. Atteggiamenti sbagliati, da arrogante e presuntuoso, sia in campo che durante le trattative di calciomercato.

E pensare che il turco classe 1997 era uno dei talenti più richiesti fra i migliori club d'Europa. Per strapparlo al Nordsjaelland e anticipare la concorrenza, il Borussia Dortmund nel 2016, quando il turco aveva appena 18 anni, ha pagato ben 10 milioni di euro. Tanti, nell'era pre-Neymar. Proprio il passaggio in giallonero, però, ha fatto sì che Emre si montasse la testa. Da quel momento, infatti, non ha più smesso di cacciarsi nei guai.

Arrivato in Germania convinto che tutto gli fosse dovuto, quando ha capito che non stava riuscendo a imporsi ha completamente perso la testa. In una gara di campionato con l'Hertha Berlino si è fatto cacciare per uno spintone plateale a un avversario, chiudendo la propria avventura al Dortmund con sole 12 presenze in Bundesliga. Passato al Celta Vigo durante la sessione estiva del calciomercato nel 2017 (per 13 milioni), sta faticando tremendamente a giocare con continuità: in due stagione ha totalizzato appena 33 presenze in campionato, spesso solo spezzoni.

Emre Mor vuole tornare in Turchia in questa sessione di calciomercato

Calciomercato Emre Mor attaccato perfino dal procuratore

Ha fatto scalpore, un anno fa, una foto che Emre ha pubblicato sul proprio profilo Instagram nella quale lo si vede seduto su di un trono con sopra inciso il suo nome. Il turco, fra l'altro, continua a dichiarare di voler giocare con il Real Madrid, senza rendersi conto che in campo, per ora, ha sempre solo deluso. Ora l'ennesimo teatrino, tanto che perfino Erik Alonso, il suo procuratore, lo ha criticato pubblicamente.

Stando a quanto dichiarato dall'agente ai media turchi, infatti, Mor, deluso dall'esperienza in Spagna, si sarebbe proposto a Galatasaray e Besiktas, affermando di essere svincolato. In realtà è legato al Celta Vigo da un contratto che scadrà solo nel 2022, motivo per il quale, per tesserarlo, bisogna intavolare una trattativa di calciomercato con il club spagnolo. Alonso si è quindi innervosito per l'atteggiamento di Mor, bacchettandolo pubblicamente:

Mente sempre a tutti, non si può andare avanti così.

Ed ecco che Emre Mor dimostra ancora una volta di essere una stella, che ogni giorno che passa si eclissa sempre di più. Perché fa parlare più di sé per gli atteggiamenti fuori dal campo che non per le sue indiscutibili qualità tecniche.