Riuniti fuori dallo stadio per assistere al derby d'Italia valido per l'International Champions Cup, alcuni sostenitori nerazzurri e bianconeri sono arrivati a contatto e c'è stato persino un lancio di bottiglie.

Quando Maurizio Sarri ha detto in conferenza stampa che, anche se un'amichevole, quella fra Inter e Juventus non sarà mai una partita come le altre, forse si riferiva a ciò che è successo a Nanchino prima del fischio d'inizio.

