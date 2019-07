Greg stravince la gara degli 800 metri sl firmando il record europeo, quarto titolo mondiale nei 200 per Federica.

di Redazione Fox Sports - 24/07/2019 13:30 | aggiornato 24/07/2019 13:35

Giornata fantastica per i colori azzurri del nuoto, grazie alla doppia medaglia d'oro conquistata ai Mondiali di Sud Corea da Gregorio Paltrinieri e da Federica Pellegrini, entrambi dominatori delle rispettive gare.

Greg ha stravinto nella finale degli 800 stile libero firmando anche il nuovo record europeo con 7’39”27. Argento per norvegese Christiansen, bronzo al francese Aubry mentre l'altro azzurro Detti finisce fuori dal podio.

Altra pazzesca impresa di Federica Pellegrini che a 31 anni vince ancora il titolo nei 200 stile libero imponendosi come una delle migliori della storia in questa specialità: quarto trionfo per lei, che non aveva bisogno di questa vittoria per entrare nella leggenda del nuoto italiano ma che non smette mai di stupire.