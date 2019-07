Un'occasione evidentemente troppo ghiotta per Mundo Deportivo, il portale spagnolo che aveva già ironizzato sull'olandese (che ha scelto la Juve anziché il Barcellona) dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Tottenham. In quell'occasione aveva riproposto diabolicamente l'hashtag #turndeligton, stavolta è stato ancora più esplicito:

Il primo tempo della partita tra Juventus e Inter a Nanchino valida per l'International Champions Cup si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri di Conte, passati in vantaggio grazie a un calcio d'angolo di Sensi deviato nella propria porta da Matthijs de Ligt .

