In casa Yamaha si guarda al dopo Valentino. In cima alla lista dei possibili sostituti il rookie Fabio Quartararo. Lin Jarvis confessa: "Vogliamo che resti con noi".

di Luigi Ciamburro - 24/07/2019 19:39 | aggiornato 24/07/2019 22:43

Le dichiarazioni estive di Lin Jarvis hanno infiammato la pausa estiva della MotoGP. Il manager britannico si è detto pronto, a nome di Yamaha e del paddock, ad un eventuale addio di Valentino Rossi. Prevede che non ci saranno ripercussioni, né a livello di marketing né per lo sviluppo della YZR-M1. Se il mondo della Formula 1 ha reagito alla morte di Ayrton Senna e al ritiro di Michael Schumacher, non c'è motivo per dubitare dello 'stato di salute' della classe regina dopo che il Dottore avrà appeso il casco al chiodo.

Parole che molto probabilmente verranno parzialmente smentite alla ripresa del Motomondiale dal Managing Director della casa di Iwata. Ma il dado è tratto, perché se da un lato il nove volte iridato nutre ancora la fiducia della fabbrica giapponese, dall'altro non nascondono che già si pensa ad un eventuale sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Fabio Quartararo che, sebbene non abbia ancora vinto una gara, ha dimostrato un buon potenziale nelle prime nove gare da rookie. 20 anni, tre pole position, due podi, un record come poleman più giovane della MotoGP, fenomenale sul giro secco, capace di dare battaglia anche con un braccio in non perfette condizioni dopo l'intervento per sindrome compartimentale agli inizi di giugno.

Dati che iniziano a tracciare l'identikit del perfetto pilota Yamaha, ammesso che riesca a proseguire su questi ritmi anche da Brno in poi e a reggere la pressione. Ma come pochi altri ha saputo adattarsi dal principio alla nuova moto, forte di un'agilità in percorrenza di curva che nessuno dei sei costruttori può garantire. Fabio Quartararo si trova nel posto giusto al momento giusto e il suo manager sa perfettamente che è il momento di alzare l'asticella delle richieste. Più soldi per il biennio 2021-2022 e maggiori garanzie tecniche per il futuro prossimo. Dietro la porta c'è la fila per accaparrarsi colui che probabilmente verrà eletto 'rookie of the year', nonostante gli enigmi che comporterebbe un cambio di livrea.

Valentino Rossi al Sachsenring

Yamaha ha scommesso su Fabio Quartararo anche a costo di prendersi svariate critiche. Al momento dell'ingaggio da parte del team Petronas SRT quasi tutti hanno sollevato un corono di polemiche. Ma Lin Jarvis ha visto lungo e scelto un giovane della Moto2 con contratto biennale low cost, che sin troppo spesso si sta rivelando più veloce di Valentino Rossi sul giro secco. Un piccolo tesoretto nel box Yamaha che potrebbe rivelarsi, secondo previsioni che attendono ulteriore conferma, il vero anti Marquez.

Abbiamo la fortuna di averlo in casa - ha dettp Jarvis a Motorsport-total.com - e non solo dimostra che è veloce, ma che ha la situazione sotto controllo. Può guidare la moto senza paura, e apparentemente senza rischi, perché si è schiantato solo due volte, il che è davvero sorprendente. Marquez dimostra le medesime qualità, ma spesso è caduto. Sorprendentemente Fabio ha quella velocità senza fare troppi errori.

La stagione 2020 potrebbe rappresentare l'ultimo anno di Valentino Rossi in MotoGP, occorre trovare un degno sostituto e, nel caso Quartararo dovesse proseguire su questo ritmi, potrebbe rivelarsi il suo successore.

Questo resta da vedere. Finora lo trovo molto entusiasmante, un giovane pilota con un grande potenziale che può fare grandi cose, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra, perché non ha vinto una gara finora. Penso che abbia un futuro molto bello ed emozionante. Speriamo con Yamaha, faremo del nostro meglio per tenerlo.

Lin Jarvis Managing Director Yamaha

Yamaha, la rivoluzione parte dai vertici

Nonostante il periodo non troppo felice e con poche vittorie (una da inizio campionato, una nella scorsa stagione), nel team di Iwata spira una ventata di ottimismo da un anno a questa parte. Dopo aver toccato il fondo in Austria nella scorsa stagione, quando il project leader Kouiji Tsuya ha chiesto pubblicamente scusa per i ritardi tecnici della M1, si sono rimescolate le carte ai vertici. Takahiro Sumi ha sostituito Kouiji Tsuya come capo progetto, Hiroshi Itou è diventato il nuovo direttore generale. Ma il lavoro non è stato ancora completato.

Non siamo ancora competitivi contro Ducati e Honda, ci manca ancora qualcosa. Facciamo bene su alcuni circuiti - ha proseguito Lin Jarvis -, ma abbiamo ancora molta strada da fare. Abbiamo cambiato il modo di lavorare con il nostro ufficio tecnico europeo. Prima quando avevamo un problema dal Giappone non arrivavano soluzioni. Ora abbiamo un'integrazione molto più forte tra gli ingegneri in Giappone e il gruppo tecnico europeo.

A Gerno di Lesmo si lavora su elettronica e aerodinamica, c'è maggior collaborazione tra box, reparto tecnico e casa madre. La formazione di un test team e l'innesto di alcuni ingegneri (vedi Michele Gadda) ha dato un'ulteriore spinta per uscire dal tunnel di una crisi che prosegue da circa tre stagioni. Adesso la maggior parte dell'attenzione è rivolta alla specifica del motore 2020 che dovrebbe debuttare nei test di Brno del 5 agosto. Non si tratta solo di una questione di orgoglio sportivo, ma anche di mercato, perché la MotoGP rappresenta una vetrina mondiale per il mercato delle moto.