L'ex campione UFC ammette candidamente di aver trascorso un periodo in galera quando sua moglie era al settimo mese di gravidanza, pentendosi di tutto quanto.

24/07/2019 14:29

Michael Bisping è stato in galera. Una rivelazione, questa, totalmente inaspettata e arrivata per bocca dello stesso Conte, ritiratosi dalle MMA professionistiche a maggio del 2018 a causa di un problema all'occhio - e non a quello in cui subì il distacco di retina nel match con Vitor Belfort - accusato nel suo ultimo incontro con Kelvin Gastelum, ha analizzato anche questo lato un po' più buio della sua vita, rendendolo noto al pubblico. Un bel momento introspettivo per l'ex campione pesi medi UFC, che al podcast di Ariel Helwani ha parlato di quello che è stato il suo passato anche al di fuori della gabbia delle grandi MMA.

Così, all'Ariel Helwani’s MMA Show, Bisping ne ha approfittato per parlare un po' di quello che è stato il suo passato, chiarendo anche quale fosse il periodo in cui, suo malgrado, si trovò a fare i conti con la giustizia.

Un sacco di gente mi ha chiesto notizie riguardo a questa storia, che ho menzionato alla cerimonia dell'Hall of Fame. Naturalmente, da giovane ho fatto parecchi errori così come un sacco di altra gente. Sono umano, magari ne ho fatto qualcuno in più degli altri e mi sono trovato in difficoltà con la legge. Non sono mai stato un criminale, ma sono sempre stato pronto a combattere. Vedi come poi vanno le cose? Sono diventato un fighter pro. Però, sì: sono andato in prigione quando Rebecca - sua moglie, ndr - era incinta di 7 mesi. Non ne ho mai parlato, però, perché non ero molto orgoglioso di quel periodo. Comunque, è stato terribile. Sono finito per qualche ragione in una prigione di massima sicurezza, rinchiuso per 23 ore e con un'ora d'aria a camminare in cerchio. Questo mi ha dato una lezione, e ho capito che non potevo continuare con quella vita.

“If he continues to fight and prove everybody wrong, that would be amazing.”@bisping has words of encouragement for former rival Luke Rockhold (via @arielhelwani) pic.twitter.com/xq8eUGBdfX — ESPN MMA (@espnmma) July 22, 2019

Spazio anche per una divagazione sul tema legato al recente periodo vissuto da Luke Rockhold, suo ex rivale a cui strappò il titolo pesi medi in quel di UFC 199 compiendo uno degli upset più clamorosi della storia di questo sport.

Io non combatto più, ragion per cui non vedo Luke come un rivale. Umanamente gli auguro tutto il meglio possibile, davvero. Ammiro il talento e la tecnica che c'è nel mettere KO qualcuno, ma non mi diverto mai a vedere qualcuno steso. Luke ha avuto una carriera grandiosa, e anche se è stato mandato KO in 3 dei suoi ultimi 4 match... so cosa si prova, a perdere. Non provo piacere in tutto ciò, davvero. Gli auguro il meglio e spero che continui a combattere dimostrando a tutti che avevano torto. Se si ritirerà, invece, che Dio lo benedica.

MMA: Michael Bisping si gode la vittoria del titolo pesi medi a UFC 199, qualche istante dopo aver steso Luke Rockhold.

MMA: cosa fa adesso Michael Bisping?

Mike, dopo essersi ritirato, non ha comunque mollato l'ambiente delle mixed martial arts e nemmeno quello UFC: al momento, infatti, è uno dei commentatori più stimati dell'intero desk della promotion - oltre che opinionista e podcaster -, al pari del connazionale Dan Hardy e dell'ex campione pesi gallo Dominick Cruz. Negli ultimi anni, poi, il 40enne inglese ha anche intrapreso una carriera d'attore, con ruoli importanti in XXX: il ritorno di Xander Cage e soprattutto in My Name Is Lenny.