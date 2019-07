Dall'Inghilterra mettono fretta ai nerazzurri: una settimana di tempo per provare a chiudere. Ma Marotta e Ausilio hanno bisogno di vendere uno tra Icardi e Perisic per l'affondo.

di Francesco Maria Bizzarri - 24/07/2019 09:49 | aggiornato 24/07/2019 09:54

Il conto alla rovescia è partito dall’Inghilterra: il Manchester United ha dato 7 giorni all’Inter per tentare l’affondo su Romelu Lukaku. I Red Devils vogliono 83 milioni di euro, non scendono. E i nerazzurri? Per ora si sono tirati fuori dalla trattativa, troppo esosa la richiesta per l’attaccante belga.

Tutto fermo, è il momento delle riflessioni. E la settimana di ultimatum si riduce ancora, perché Marotta e Ausilio sono a Nanchino con la squadra. Rientreranno a Milano solo venerdì, difficile dunque pensare che l’affare possa subire un’accelerata nei prossimi giorni. Meno tempo a disposizione, Lukaku è sempre più lontano.

Il Manchester United attende un’altra offerta, ha fretta. In Inghilterra il mercato chiude l’8 di agosto, vuole tempo e margini di manovra per cercare un degno sostituto e regalare a Solskjær un attaccante di livello. E Conte? Aspetta pure lui, anche se sarà difficile che l’Inter centri l’obiettivo da lui disegnato.

Inter, Lukaku sempre più lontano: difficile l'operazione

Inter, ultimatum dello United: Lukaku in 7 giorni

Una settimana, non un giorno di più. Il Manchester United ha concesso questo tempo per soddisfare la richiesta di 83 milioni di euro per Romelu Lukaku. Non lasceranno partire uno dei giocatori più importanti senza avere tempo a disposizione per cercare un sostituto. I primi due affondi nerazzurri sul belga sono andati a vuoto: no al prestito, no ad una offerta troppo bassa. Marotta potrebbe pensare ad una terza proposta, ma comunque sempre lontana dagli 83 milioni.

In ballo c’è il mercato in uscita. Discorso diverso, è vero, se l’Inter riuscisse a vendere uno tra Icardi e Perisic. Ma rimane difficile, anzi difficilissimo, pensare che uno dei due scenari si possa concludere nel giro di una settimana. Insomma, più passa il tempo e più si fa dura.

Inter, Lukaku in ritiro con il Manchester United

Comunque il solo spiraglio per accontentare le richieste economiche del Manchester United per Lukaku riguarda il mercato in uscita. Margini e tempi di manovra ridotti al minimo, Lukaku rimane un sogno. Conte vuole un attaccante, sa che non verrà accontentato sul belga. Gli obiettivi mai nascosti ora rimangono due: Dzeko e Leao. Qui l’Inter dovrà fare sul serio.