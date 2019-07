I nerazzurri vanno in vantaggio grazie all'autorete di De Ligt, Ronaldo pareggia su punizione (con deviazione). Dagli 11 metri passano i bianconeri grazie a un super Buffon.

24/07/2019

Anche se in amichevole, quella fra Juventus e Inter di International Champions Cup è stata una partita intensa e divertente (compatibilmente col momento della stagione per entrambe le squadre) vinta dai bianconeri ai calci di rigore dopo l'1-1 al 90esimo.

Il primo tempo è di marca nerazzurra, specialmente grazie a un attivissimo Sensi: è l'ex Sassuolo a costringere Szczesny alla deviazione in angolo con una punizione laterale e a battere il tiro dalla bandierina che porterà all'autogol di De Ligt per l'1-0. Le uniche occasioni per la squadra di Sarri arrivano nel finale con Bernardeschi, al riposo si va con l'Inter avanti.

Nella ripresa la Juventus è più attiva e il neo-entrato Padelli è molto attento sulle conclusioni di Cristiano Ronaldo e Rabiot. Ma è proprio CR7 a trovare il pareggio con una punizione deviata dalla barriera interista.

Nel finale buone occasioni per l'Inter in contropiede e per la Juventus con Ronaldo fermato miracolosamente da Padelli ma il risultato rimane 1-1. La vittoria va alla Juventus, dopo i calci di rigore: Buffon para a Ranocchia e Longo, ma poi sbagliano Bernardeschi e Rabiot. Borja Valero si fa respingere il tiro decisivo e Demiral sigla il gol che dà il successo ai suoi.