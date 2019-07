FIFA 20, Megan Rapinoe in copertina? Avviata la petizione

L'incredibile successo e il grande seguito avuto dai Mondiali femminili nel corso dell'ultima estate non accenna ad affievolirsi, potrebbe portare addirittura a un posto d'onore su FIFA 20. La vittoria degli Stati Uniti ha contribuito a rendere questo fenomeno ancora più intenso a livello mediatico, soprattutto per via della movimentazione popolare alimentata costantemente da Megan Rapinoe, capitano e stella della nazionale a stelle e strisce, nonché attivista per la difesa dei diritti LGBT.

Il suo scontro verbale con il presidente Donald Trump è andato in scena nel corso di tutta la manifestazione, con botta e risposta continuo culminato nella mancata ricezione (perché non sarebbe stato accettato l'invito) alla Casa Bianca della spedizione di ragazze vincitrici del trofeo.

Ecco perché Megan Rapinoe è diventata una vera e proprio icona negli Stati Uniti e non solo, tanto da continuare a far parlare di sé anche oltre il terreno di gioco. La capitana della nazionale statunitense adesso potrebbe compiere un ulteriore step di popolarità, almeno questo è quello che si augurano i suoi tanti fan che hanno dato avvio a una petizione lanciata online dall'utente Darren Holland su Change.org e che ha già raccolto 21mila adesioni circa.

L'obiettivo di questa raccolta firme? Portare la chioma viola (anche se nel fotomontaggio è bionda) di Megan sulla copertina della prossima edizione del capitolo sportivo dei videogame della EA Sports, cioè FIFA 20. Un'impresa apparentemente impossibile, perché arrivati a questo punto l'azienda statunitense ha verosimilmente già avviato le pratiche burocratiche per il lancio del videogame, compresa la stampa di milioni di copertine.

Il fatto che su queste ci sia con buone probabilità Neymar e le numerose vicende che riguardano il brasiliano, però, (dall'accusa di stupro ai discorsi di calciomercato che rendono incerto il suo futuro) potrebbero giocare in favore della petizione.

Intanto è già stato creato un fac-simile di come potrebbe venire l'eventuale edizione speciale di FIFA 20, con Megan Rapinoe nella sua classica posa che ha ribadito dopo ogni suo gol realizzato ai Mondiali femminili, con le braccia aperte in "stile Randy Orton", stella della WWE (che tra l'altro sui social ha anche mostrato tutto il suo apprezzamento per la citazione durante i campionati del mondo). Chissà cosa ne penserà Trump...

This madness has gotten too far



A petition has been started up to get Megan Rapinoe on the cover of EA Sports' FIFA 20 game. Rapinoe will become the first woman to feature on the cover of the football game.



What do you think about this my fellow gamers? pic.twitter.com/STEYVEMX9Q