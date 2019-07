La redistribuzione economica potrebbe favorire i top club in un sistema di leghe internazionali: i campionati potrebbero perdere di valore.

Maggiore visibilità a livello internazionale per maggiori introiti, sia dal botteghino sia dalle sponsorizzazioni e dai diritti televisivi. Il piano eurocentrico di UEFA ed ECA è ben definito, punta alla spettacolarizzazione del calcio nella sua forma più elegante e ad un livellamento verso l'alto della qualità. Con un difetto che parte dalle fondamenta e raggiunge, con i suoi effetti, anche la punta dell'iceberg: che fine fanno le squadre tagliate fuori dal sistema?

È inevitabile che un progetto chiuso e riservato ai top club escluda quasi irrimediabilmente tutte le altre squadre che in Europa non giocano mai o partecipano saltuariamente. Una concentrazione delle risorse in quelle società di rango europeo porterebbe via via alla perdita di competitività nei campionati nazionali, rendendoli delle mere competizioni senza un fine specifico e senza possibilità di crescita, sia sotto l'aspetto tecnico sia dal punto di vista economico.

L'obiettivo di UEFA ed ECA rimane quello di creare una Superlega per le squadre più importanti d'Europa, ma una campagna social sta sensibilizzando tifosi e organizzazioni in tutto il mondo. Con gli hashtag #Football4All e #SupportYourLeague, si cerca di spiegare quali sarebbero le conseguenze di una riforma calcistica di questo tipo. Il ritorno economico assumerebbe un peso ancor più netto rispetto ai tifosi.

UEFA ed ECA potrebbero rovinare il calcio europeo?

La creazione della Superlega potrebbe canalizzare ulteriormente l'attenzione internazionale sui grandi club, o comunque su quelli che farebbero parte del nuovo sistema. Un sistema che, nel complesso, prevede la nascita di 3 campionati europei basati su un criterio di promozioni e retrocessioni, seguendo grosso modo l'andamento della Nations League. Verrebbero meno i riflettori sui campionati nazionali, che diventerebbero un mero tramite per arrivare in Europa senza nessun beneficio per gli altri piazzamenti.

Il rischio distruzione, però, non parte dalla competitività e dalle ambizioni ridotte dei club, ma dall'aspetto economico: un sistema a 3 leghe internazionali renderebbe maggiore il peso contrattuale della UEFA, che potrà chiedere somme nettamente più consistenti per i diritti televisivi delle competizioni europee. Dove trovare liquidità per un'operazione commerciale di questa portata? I fondi destinati ai campionati nazionali verrebbero reindirizzati ai tornei continentali, togliendo un'entrata fondamentale per i club che non parteciperebbero al nuovo progetto fuori dai propri confini.

A ciò si aggiunge la redistribuzione dei fondi UEFA destinati ai club. Le squadre che ricevono somme importanti dall'organizzazione europea, infatti, sono prevalentemente le prime 3 o 4 squadre di ogni campionato, corrispondenti alle qualificate all'attuale Champions League. Con il nuovo sistema di competizioni internazionali e la conferma di questa ripartizione dei fondi, lo squilibrio tra le società più forti e quelle di seconda o terza fascia sarebbe ancor più netto. Quale sarebbe, a questo punto, il senso e soprattutto il modo per tenere vivi i campionati nazionali?

La naturale conseguenza, per quel che riguarda i top club, è che la maggiore concentrazione delle risorse verrebbe impiegata nelle 3 competizioni europee, che verrebbero disputate con maggiore frequenza rispetto alla cadenza saltuaria delle attuali Champions League ed Europa League. Se a primo impatto può sembrare un grande passo in avanti, presto emergerebbe il crollo qualitativo nelle sfide contro squadre dello stesso campionato: nascerebbe una Serie A con calciatori di seconda fascia, si abbasserebbe notevolmente il livello di Liga e Premier League, i tifosi delle squadre medio-piccole potrebbero non vedere più Cristiano Ronaldo, Messi e tutti i big nei loro stadi.

La perdita di fascino

Se la difesa dell'aspetto popolare del calcio può trovare sostenitori oppure opinioni contrarie, è inevitabile che la nascita di un campionato internazionale abbasserebbe notevolmente l'hype per le partite europee di cartello: il fascino dei sorteggi, la possibilità di incontrare corazzate all'inizio o alla fine di una competizione e l'attesa di settimane, a volte mesi, lascerebbe spazio ad un sistema abitudinario che spegnerebbe presto l'entusiasmo dei tifosi, già consapevoli di cosa aspettarsi ogni volta, ogni anno e soprattutto a cadenza regolare.

Senza contare la perdita di appeal nelle grandi sfide dei campionati nazionali: Real Madrid-Barcellona con i panchinari perché tra pochi giorni c'è il match di Superlega, Juventus-Inter che passa quasi inosservata, per non parlare dello squilibrio che potrebbe allargarsi in Bundesliga e Ligue 1. Il calcio europeo è al bivio tra portafoglio e passione: scegliere la prima strada potrebbe rivelarsi un grosso errore a lungo termine.