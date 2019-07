Daniele De Rossi va dal Boca Juniors: in partenza per Buenos Aires

La notizia era già stata ampiamente anticipata nei giorni scorsi, con tanto di benedizione di Diego Maradona: l'ex capitano della Roma ha festeggiato il suo 36esimo compleanno in Italia, preparandosi per questa nuova esperienza in Sud America.

Daniele De Rossi è arrivato pochi minuti fa all'aeroporto di Fiumicino: alle 21.45 partirà il suo volo per Buenos Aires, che darà di fatto l'inizio alla sua avventura al Boca Juniors, in Argentina, dove concluderà molto probabilmente la sua carriera da calciatore professionista.

