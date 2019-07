Il giovane talento dei Blues è in scadenza 2020 ma il club non vuole perderlo: guadagnerà 6 milioni di euro a stagione.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/07/2019 10:24 | aggiornato 24/07/2019 10:28

Con il calciomercato bloccato e l'addio di Hazard, il Chelsea non ha più intenzione di perdere i propri gioielli e uno dei nomi più chiacchierati è quello del giovanissimo Callum Hudson-Odoi, talento classe 2000.

L'esterno offensivo ha il contratto in scadenza 2020 e su di lui c'è grande interesse in Europa, specialmente dal Bayern Monaco che da tempo è sulle sue tracce. Ma secondo BBC Sport, i Blues hanno rilanciato per trattenerlo a Londra.

Pare infatti che Hudson-Odoi sia sul punto di firmare un maxi rinnovo con il Chelsea a cifre pazzesche: il 18enne dovrebbe guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione, forte soprattutto del grande spazio trovato nel finale di stagione sotto la guida di Maurizio Sarri.

Il giocatore rimarrà fuori ancora per un po' di tempo dopo il grave infortunio subito a Maggio ma è ormai certo che il Chelsea non vorrà farsi scappare uno dei talenti più promettenti che ha in rosa, anche a costo di ricoprirlo d'oro.