Dal Prata Falchi alla Francia: storia di un trasferimento sorprendente. Il giovane portiere ha firmato un contratto triennale.

di Paolo Gaetano Franzino - 24/07/2019 19:00 | aggiornato 24/07/2019 19:05

La storia più incredibile di questo calciomercato è rappresentata dal trasferimento del giovane portiere Denis Franchi. Dal Prata Falchi al Paris Saint-Germain, dalla Promozione friulana alla Francia: un bel viaggio per l'estremo difensore classe 2002, che lo scorso anno difendeva i pali dell'Under 17 dell'Udinese.

L'operazione è divenuta ufficiale nel pomeriggio del 19 luglio, giorno in cui la storia dell'ASD Prata Falchi Visinale – si legge dal sito ufficiale della società della provincia di Pordenone - è cambiata in modo eclatante. Per Denis Franchi si sono aperte le porte della sede del Paris Saint-Germain: il ragazzo ha prima svolto le visite mediche di rito e poi firmato un contratto triennale, fino quindi al 2022.

Il club francese ha annunciato l'acquisto su Twitter nella giornata di ieri. La foto di Denis con la sua nuova maglia è stata pubblicata assieme a quella di Hussayn Touati, ex Lione, che ha invece firmato per due stagioni.

Per Denis Franchi si aprono le porte del Paris Saint-Germain

Calciomercato, Denis Franchi dalla Promozione al PSG

Si tratta del primo trasferimento di un giocatore Under 19 italiano presso la società parigina. Un'operazione da record che oltre al calciatore ha diversi protagonisti, come l'avvocato Lorenzo Violo, colui che si occupa del calciomercato del Prata Falchi, e Luca Zanette, responsabile estero dello stesso club nero-oro. Assieme a Denis, a Parigi, c'era anche il direttore generale Paolo Tonus, indicato dal presidente Roberto Cigana – rimasto in Italia – come il “deus ex machina” del trasferimento. Proprio Tonus ha raccontato la trattativa al sito Friuli Gol:

L'operazione è partita sotto Natale grazie alla mia collaborazione con l'Athletic Bilbao, da lì si è messo in moto il meccanismo. Luca Zanette ha avuto un ruolo fondamentale: ha inviato informazioni e video del ragazzo accendendo l'interesse del Paris Saint-Germain, che ha preso a seguire Denis in maniera costante. Il tutto è stato ulteriormente accelerato dopo il torneo disputato a Nantes un mese fa.

Ma non è stato facile portare a termine l'operazione:

C'era il prestito all'Udinese, c'erano i genitori che giustamente volevano essere messi nelle migliori condizioni possibili per condividere una scelta così importante, c'erano aspetti formali e sostanziali che andavano curati nei minimi dettagli. Le competenze di Violo e Zanette sono state particolarmente preziose, tutti i tasselli del mosaico sono andati al loro posto. In questi giorni si ricorda il mezzo secolo dallo sbarco sulla Luna, e a noi è sembrato proprio di essere atterrati su un altro pianeta.

Denis Franchi, chi è il giovane portiere scelto dal PSG

Di Denis Franchi si parla in maniera positiva già da qualche anno. Ha iniziato a giocare nel Pravisdomini, spostandosi poi all'Opitergina, dove ha cambiato posizione e iniziato a indossare i guanti. Al Prata Falchi si è affermato come uno dei migliori del campionato giovanile, tanto da ricevere la chiamata dell'Udinese nella scorsa sessione di calciomercato. 20 presenze e diverse buone prestazioni, nonostante i 47 gol subiti.

Con la squadra bianconera si è messo in mostra soprattutto al Memorial Sassi, nel quale è stato premiato come miglior portiere della competizione (l'Udinese ha perso la finale del torneo contro la Sampdoria, dopo i tiri di rigore). Ora lo aspetta la Francia: a Parigi frequenterà il liceo linguistico e sarà probabilmente compagno di squadra di Xavi Simons, il baby talento che il PSG ha strappato al Barcellona.