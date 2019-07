Nuova opzione per Perin: trattativa in corso tra Juve e Aston Villa

Dal momento che i Red Devils ne chiedono 80, allora l'Inter ne vuole incassare altrettanti per poter pareggiare il saldo tra entrate e uscite in questa duplice operazione di calciomercato . Difficilmente il Napoli arriverà a tanto, ma di sicuro la conferma dell'offerta sarebbe una svolta e avvierebbe di fatto una trattativa.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe presentato la prima offerta ufficiale all'Inter per Mauro Icardi in questa sessione di calciomercato . Sarebbero ben 50 i milioni messi sul piatto da Aurelio De Laurentiis per acquistare l'attaccante argentino, ma il club nerazzurro avrebbe rifiutato immediatamente, fissando il prezzo per l'ex capitano a 80 milioni.

I nerazzurri non vogliono fare sconti per l'ex capitano e cercano denaro da investire su Lukaku.

