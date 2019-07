I rossoneri stanno lavorando sul reparto arretrato: serve un centrale da affiancare a Romagnoli in alternativa a Musacchio. L'idea è puntare su uno dei due bianconeri.

di Alberto Casella - 24/07/2019 10:48 | aggiornato 24/07/2019 10:57

In casa Milan non hanno ancora tolto il cartello che annuncia i lavori in corso. Maldini e Boban stanno facendo gli straordinari cercando di pescare il meglio dal mercato, maneggiando un portafoglio piccolo piccolo causa problemi col Fair Play Finanziario. Ma le mosse riuscite finora sembrano promettere decisamente bene.

Addirittura si potrebbe dire che, senza offesa anzi, il duo dei grandi ex stia realmente riuscendo a fare le nozze coi fichi secchi, intesi come gli scarsi mezzi economici a disposizione: Giampaolo è una garanzia sotto tutti gli aspetti, Bennacer, se confermato, e Theo Hernandez potrebbero rivelarsi due grandi colpi, Krunic mister utilità e Correa potrebbe rappresentare una straordinaria iniezione di cholismo là davanti.

Ora però il calciomercato del Milan deve pensare anche al centro della difesa, un settore nevralgico. In rosa, di abili e arruolabili in attesa di Caldara, ci sono i soli Romagnoli e Musacchio - col giovane Gabbia che ieri contro il Bayern Monaco ha lanciato segnali rassicuranti - ed è proprio qui che lo staff rossonero deve mettere un altro pilastro.

Calciomercato Milan: Demiral o Rugani in difesa

Per puntellare il settore dei centrali difensivi, il Milan sta da tempo sondando la Juventus, con la quale ha avviato una sorta di sinergia. Al netto delle manovre che hanno riguardato Marrone e Romero, i bianconeri hanno perso Barzagli ma hanno acquistato De Ligt dall'Ajax e Demiral dal Sassuolo. La stagione è lunga, ma cinque centrali in rosa potrebbero essere anche troppi ed è qui che, secondo Tuttosport, sta provando a inserirsi il duo rossonero.

Il Milan sta trattando con la Juventus per Demiral

Ovviamente intoccabili l'olandese, Chiellini e Bonucci, il ragionamento in corso riguarda Demiral e Rugani. Sul primo le trattative, partite bene, sembrano essersi un po' incagliate: la Juventus lo ha pagato 18 milioni ma lo rivenderebbe solo a cifre molto più alte e poi i guai di Chiellini lo hanno momentaneamente tolto dal mercato. Sul secondo c'è molto da lavorare: 25 anni, alla Juve dal 2015, Rugani non ha mai convinto fino in fondo, anche causa concorrenza interna ovviamente, ma il suo club lo valuta 40 milioni. Una cifra inavvicinabile per il Milan che già rischia di veder sfumare l'affare André Silva: occorre limare, sarà una lunga trattativa ma l'obiettivo è concreto.