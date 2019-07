Calciomercato Lazio, ritratto di Szoboszlai

Classe 2000, il centrocampista del Salisburgo è l'astro nascente del calcio ungherese. Scoperto da Tare, è valutato 20 milioni di euro dal suo club che però prova a blindarlo.

di Alberto Casella - 24/07/2019 12:56 | aggiornato 24/07/2019 12:58

Un mercato, finora, guidato più dal bilancino del farmacista che da intenti di rinnovamento. La Lazio non sembra avere fretta, almeno per il momento e almeno guardando i numeri: 37,40 milioni spesi - con la punta degli 11 stanziati per Manuel Lazzari e dei 10,50 per Denis Vavro, difensore centrale del Copenaghen - e 5,80 incassati.

Braccino corto? Bè, Lotito ha sempre dimostrato di saper fare ottimi acquisti senza spendere cifre astronomiche. Anzi le cifre astronomiche, in genere, sono quelle che riesce a strappare a chi bussa alla sua porta in cerca di quei talenti che lui è riuscito a scoprire e a valorizzare nel tempo, anche grazie alla sua arma segreta: Igli Tare.

L'ex attaccante albanese ha saputo costruirsi un futuro, anzi ormai un presente, da direttore sportivo e grazie a un ottimo fiuto e a una fittissima rete di osservatori e di relazioni di alto livello è diventato uno dei "padroni" del calciomercato, uno che sa sempre come muoversi, su qualunque terreno. Lotito e lui, fatte le debite proporzioni per carità, sono un po' i Berlusconi-Galliani del secondo decennio del 21esimo secolo.

Intanto il bilancino del farmacista potrebbe essere presto messo da parte: da anni a Formello c'è la coda di operatori che arrivano col cappello in mano a chiedere notizie di Sergei Milinkovic-Savic, ma vengono sempre respinti con cortese fermezza. Quest'anno però si cominciano a intravedere movimenti di segno opposto: PSG e Manchester United sono in pole position per il serbo, con gli inglesi favoriti. Entrambi i club non dovrebbero avere problemi a garantire a Lotito gli 80 milioni che, secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente vuole ricavare dall'affare.

I tempi, dunque, sembrano maturi per lasciare spiccare il volo al serbo e non ci sarebbe nemmeno il problema di sostituirlo, visto che Tare ha già da tempo messo gli occhi sul giovane talento ungherese del Salisburgo Dominik Szoboszlai. Classe 2000, il centrocampista centrale del club austriaco è l'astro nascente del calcio magiaro. Inserito dal Guardian fra i 60 calciatori della sua età più promettenti al mondo, Dominik è un centrocampista moderno: fisico possente (è alto 1,86 m) abbinato però a una tecnica invidiabile, sa giocare, e bene, tanto in mediana, quanto sulla trequarti e anche sugli esterni.

Uno che ha bruciato le tappe, Szoboszlai: ha 16 anni quando il Salisburgo, scopertolo nelle giovanili del Videoton, lo acquista per mezzo milione di euro. In Austria passa quasi subito all'Under 19, facendo la spola col Liefering, la squadra satellite, fino al debutto in prima squadra a soli 17 anni nel maggio 2018. Bloccato da un problema ai legamenti della caviglia, Dominik rientra a dicembre e si prende la squadra: 22 presenze, 5 gol e 6 assist, di cui uno in Europa League contro il Napoli al San Paolo. A marzo arriva anche la maglia della Nazionale e ora lui è pronto per il grande salto. L'ottimismo che circolava nell'entourage laziale era palpabile e l'operazione da 20 milioni sembrava in via di definizione, ma nelle ultime ore è arrivata, fulmine a ciel sereno, una dichiarazione rilasciata alla Gazzetta da Christoph Freund, direttore sportivo del club austriaco che sembra andare in direzione opposta:

Dominik è un talento eccezionale. Ora lo aspetta una stagione molto importante, che vivrà con noi. Poi, in futuro, giocherà in uno dei migliori campionati d'Europa.

Ora tocca a Tare andare a scoprire quanto c'è di "pretattica" nelle parole di Freund: magari Lotito dovrà solo allargare i cordoni della borsa.