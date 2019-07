Attualmente in corso la trattativa per la cessione in Inghilterra del portiere juventino.

24/07/2019 19:08

Dopo l'operazione di calciomercato naufragata per il suo passaggio dalla Juventus al Benfica, per Mattia Perin si è già aperta una nuova opzione per il futuro. Come riportato da SkySport, il club bianconero è infatti attualmente in trattativa con l'Aston Villa: gli inglesi sarebbero disposti a prendere il portiere nonostante i problemi fisici, aspettandolo per poi averlo a disposizione non appena li avrà risolti.

L'operazione è in corso, le società stanno parlando per stabilire eventuali condizioni. Di certo il futuro di Perin non sarà bianconero, visto che a Torino sarebbe chiuso da Szceszny e Buffon.

Il rientrante portiere ex Psg è apparso in grandissima forma nell'ultima partita contro l'Inter, al termine del quale ha ricevuto anche gli elogi di Sarri e la promessa di avere il suo spazio in stagione. Quello che non avrebbe Perin, che lo cercherà altrove in questa finestra di calciomercato. Probabilmente all'Aston Villa.