I blaugrana sono vicinissimi al terzino della Nazionale spagnola Under21: costerà circa 27 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 24/07/2019 11:04 | aggiornato 24/07/2019 11:09

Il Barcellona prosegue nella sua opera di rivoluzione sul calciomercato e dopo gli arrivi di De Jong e Griezmann, i campioni di Spagna hanno piazzato un altro colpo assicurandosi Junior Firpo del Betis Siviglia.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i blaugrana sono a un passo dall'acquisto del velocissimo terzino sinistro biancoverde, fresco vincitore del titolo di campione d'Europa Under21 con la nazionale spagnola.

Firpo è stato uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in Liga e in Europa League durante la scorsa stagione e per lui il Barcellona spenderà circa 27 milioni di euro in modo da avere un'alternativa valida all'inamovibile Jordi Alba. Un altro botto di calciomercato per i catalani che vogliono tornare prima possibile sul tetto d'Europa: l'ufficialità arriverà a breve, dopo il rientro del presidente Bartomeu dal Giappone dove la squadre è in tour.