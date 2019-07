Con questo risultato, secondo la nota ufficiale del Barcellona , il club accumula conclude in attivo per l'ottavo anno consecutivo e supera per il sesto anno consecutivo la cifra di reddito massimo. "Siamo molto orgogliosi e questa chiusura è anche parte dell'obiettivo del piano strategico, che dovrebbe raggiungere 1 miliardo di entrate prima del 2021", ha dichiarato Josep Vives, portavoce del club.

