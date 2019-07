Solamente pochi giorni dopo le dichiarazioni di Zinedine Zidane su Bale, il mercato del Real Madrid potrebbe cambiare radicalmente per quanto successo nella partita di International Champions Cup contro l'Arsenal.

Durante la sfida, terminata 2-2 nei tempi regolamentari e vinta dai Gunners ai rigori, Marco Asensio ha riportato un grave infortunio al ginocchio e secondo Marca potrebbe aver subito una lesione del legamento crociato che lo costringerebbe a saltare la stagione.

Asensio being carted off with a brutal looking knee injury after a beautiful goal. Hope he is alright #RealMadrid #marcoasensio10 #RealMadridArsenal pic.twitter.com/zXDlRJDTYa