L'ex campione Universale parla in conference call con i media internazionali: parole dure per Dean Ambrose, passato in AEW.

di Marco Ercole - 23/07/2019 07:46 | aggiornato 23/07/2019 09:57

Lo ha sempre dimostrato, soprattutto nell'ultimo periodo, quando si è trasformato in un volto (se non "il volto") principale della WWE. Seth Rollins non è uno che si fa particolari remore nel dire ciò che pensa, anche se questo può rivelarsi "scomodo" e fuori dai normali canoni.

L'ex Universal Champion della WWE, che a Summerslam proverà a riprendersi il titolo perso contro Brock Lesnar a Extreme Rules, ha confermato la sua indole schietta e sincera anche nella conference call andata in scena da Tampa, a cui abbiamo partecipato anche noi di FOXSports.it.

The Beastslayer ha parlato un po' di tutto nel corso di questa conferenza stampa, non si è sottratto alle domande dei giornalisti presenti, affrontando temi di ogni genere, anche quelli più scottanti.

WWE, Seth Rollins parla del passaggio di John Moxley in AEW

In particolare pure quello della partenza dell'ex "fratello" nello Shield, Dean Ambrose (cioè Jon Moxley), che subito dopo l'addio alla WWE è apparso a sorpresa in AEW nel PPV Double or Nothing, la nuova compagnia di wrestling fondata da Tony Khan.

Seth Rollins non si è nascosto, ha sottolineato di non averla presa benissimo, ma allo stesso tempo di essere pronto per affrontare la situazione, così come ha sempre fatto nella sua carriera:

Mi ha sorpreso vederlo lì. Insomma, sapevo che lui volesse prendersi un po' di tempo di pausa dalla WWE. Ma ora fa parte dei competitors, sta cercando di togliere il pasto dalla mia tavola e portarlo da lui. Non dovremo far altro che annientare la concorrenza, così come abbiamo sempre fatto con tutti gli altri.

Il ruolo di leader e la difesa della compagnia

Parla da leader, Seth Rollins. Lo è diventato negli ultimi anni e si è dimostrato tale anche nella difesa della compagnia portata avanti su Twitter nelle ultime settimane:

Sono sempre stato orgoglioso di lavorare per questa azienda. Penso solo che adesso vada di moda criticare la WWE perché così ci si sente più grandi e popolari. A me fa solo schifo vedere che, nella società in cui viviamo, sia molto più facile sottolineare tutte le cose che pensi siano cattive, invece di vedere tutte quelle fantastiche che stanno accadendo nel mondo.

Il ragionamento del Beastslayer prosegue in modo ancora più approfondito:

Mi è sembrato che nessuno parli in favore della WWE, nonostante ci siano molti motivi di cui essere orgogliosi. Se questo significa assumere un ruolo da leader, allora è sicuramente qualcosa in cui mi sono fatto avanti. Il fatto di avere molte persone che condividevano le mie idee mi ha fatto sentire bene. Mi sentivo davvero bene rappresentando molte persone che sentivano quello che provavo io.

A suo giudizio, nelle specifico, il più grande malinteso sulla WWE è che gli atleti non diano costantemente il loro meglio:

Cerchiamo di offrire il miglior spettacolo possibile ogni volta. E non sto solo parlando di Raw o dei PPV. Sto parlando di ogni evento dal vivo. Sto parlando di ogni roster. Tutti, da chi scrive le storie a quelli che salgono sul ring, anche se solo per due minuti di match. Ognuno fa sempre lo sforzo del 1000%. Le aspettative sono così alte ogni volta che WWE fa qualsiasi cosa, suppongo ci sia delusione a volte perché le aspettative sono alle stelle. Fino a quando non ti metti in questi panni, non puoi lanciare delle accuse. Non puoi capire il tipo di lavoro che si vede da dentro. E il tuo punto di vista negativo e superficiale ne trascina con sé tanti altri.

Da Becky Lynch a Brock Lesnar

Inevitabile poi parlare anche della sua relazione con Becky Lynch, utilizzata anche all'interno delle storyline WWE:

È stata una bella opportunità per capitalizzare qualcosa che stava accadendo nella vita reale e la gente era entusiasta, come abbiamo notato dopo aver resa pubblica la nostra relazione sui social. Stava ottenendo davvero tanto seguito, quindi aveva senso portarla sullo schermo ed è stato comunque un caso unico: ora io farò il tifo per lei e lei farà lo stesso per me. C'è da dire che, rispetto alla tv, il nostro rapporto è molto diverso nella vita reale. Anche se può sembrare un po' strano per la gente, The Man è anche molto romantica. Io e lei abbiamo praticamente tutto in comune. Adoriamo il caffè, il cibo, il fitness, viaggiare, gli animali. Qualunque cosa ti venga in mente. Andiamo molto d'accordo.

Infine arriva pure il momento di parlare di Brock Lesnar, contro il quale avrà l'occasione di riprendersi il titolo Universale a Summerslam: