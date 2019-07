L'annuncio del campione WWE su cui dovrà affrontare a The Biggest Event of The Summer.

di Marco Ercole - 23/07/2019 22:19 | aggiornato 23/07/2019 23:44

Dopo aver battuto Samoa Joe a Extreme Rules, il campione WWE Kofi Kingston adesso ha posto il suo focus su Summerslam. Ma prima di aspettare che qualcuno si ponga di fronte a lui per sfidarlo a The Biggest Event of The Summer, il detentore del titolo principale di SmackDown ha deciso di scegliere lui stesso il suo prossimo avversario.

E lo annuncerà proprio stasera, nella puntata del roster blu del 23 luglio 2019 che andrà in onda dall'American Airlines Arena di Miami (Florida).

Sempre in questo show, poi, che tra l'altro vedrà il due volte Hall of Famer Shawn Michaels al tavolo di commento, c'è da aspettarsi la risposta di Shane McMahon ai reiterati attacchi subiti (e ben tre Stunner) nelle ultime due settimane da Kevin Owens: e come ipotizzato dalle WWE News ufficiali sul sito della World Wrestling Entertainment, potrebbe anche portare a un match tra i due a Summerslam, con in palio la carriera in WWE del canadese.

E ancora, già annunciato il match tra Charlotte Flair e la prossima sfidante di Bayley per il titolo di campionessa di SmackDown, cioè Ember Moon. Infine, c'è ancora attesa per quello che era stato definito come un "importante annuncio" da parte di Daniel Bryan. La scorsa settimana alla fine non è arrivato, questa potrebbe essere quella giusta.

