Il tecnico francese, seccato dai commenti dell'agente del gallese: "Non ho mai mancato di rispetto a lui né ad altri. Contro il Bayern Monaco si è rifiutato lui di entrare".

di Alberto Casella - 23/07/2019 10:10

Sembra davvero l'estate dei separati in casa. Non si ricorda un mercato così contraddistinto da situazioni difficili di giocatori, spesso top player, messi praticamente fuori rosa dai loro club - dal Real Madrid all'Inter, dalla Juventus all'Arsenal - che hanno annunciato urbi et orbi di volerli vendere. Ma proprio questi annunci sembrano condizionarne pesantemente le possibilità di cessione.

E di conseguenza le possibilità delle stesse società di acquistare altri giocatori. A volte poi sono i giocatori stessi a mettersi motu proprio in un cantuccio, in attesa che arrivi la chiamata giusta. Ma sempre separati in casa sono: da Gareth Bale a Mauro Icardi, da Mesut Özil a Gonzalo Higuain, da Romelu Lukaku a Neymar, Nainggolan, Perisic, Dzeko, Sanchez. Ce n'è da mettere su una squadra.

E poi le accuse, gli sgarbi social, gli sfoghi dei procuratori, delle mogli e delle mogli-procuratori - le più "pericolose" - in un'estate rovente nella quale il caldo forse finisce per dare alla testa un po' a tutti. La cosa importante, quella che tutti sembrano inseguire, è mostrare al mondo di aver ragione, non importa con quali argomenti.

Real Madrid: Bale e Perez ai tempi dell'arrivo del gallese in Spagna

Real Madrid: Zidane chiarisce il caso Bale

Prendiamo la vicenda scoppiata nello spogliatoio del Real Madrid, solitamente una tomba egizia. Gareth Bale non rientra più nei piani del club o comunque in quelli di Zidane e la società ha da tempo cominciato, con discrezione, ad avviare sondaggi per cederlo. Naturalmente non è facile vendere il giocatore che ha a lungo detenuto il primato di calciatore più pagato prima dei 222 milioni di Neymar, con alle spalle una lunga via crucis di infortuni e, per giunta, lo stipendio più alto (15 milioni netti all'anno) di un club che già ha gli stipendi più alti d'Europa.

Occorre muoversi con cautela, vagliare le possibilità - c'è un'offerta da nababbi dai cinesi dello Jiangsu Suning - e trovarsi intorno a un tavolo a parlarne con serenità insieme al giocatore e al suo agente. Quello di Bale, Jonathan Barnett, ha capito tutto e il tavolo ha deciso di apparecchiarlo lui, lanciando una bordata con la quale ha accusato Zidane di aver mancato di rispetto al suo assistito. Una versione che ha occupato le prime pagine per qualche giorno, finché Zizou si è stufato e, alla prima occasione, ha voluto dare la propria versione. Lo ha fatto nella conferenza stampa di presentazione del match di oggi per la ICC contro l'Arsenal:

Per prima cosa io non ho mai mancato di rispetto a nessuno, certamente non a un mio giocatore. I giocatori sono la cosa più importante qui e io sarò sempre con loro. In secondo luogo, ho detto che il club stava cercando di trovare una via d'uscita per Gareth. In terzo luogo, il più importante, l'altro giorno è stato lui a non entrare in campo contro il Bayern Monaco, perché non voleva.

Per Zidane, Bale è un giocatore come gli altri e continua ad allenarsi con la squadra

Parole chiare. Come una bomba: Bale è patrimonio della società e Zidane lo ha chiamato dalla panchina per mandarlo in campo sabato contro i bavaresi - partita poi persa 3-1 - ma il giocatore si è rifiutato. La situazione è sempre più complessa in questa calda estate dei separati in casa.