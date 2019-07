Il tecnico Olsen spiega i motivi del permesso concesso alla stella inglese: "È tempo di dargli una pausa".

Wayne Rooney è tornato in Inghilterra questa settimana e il motivo lo ha spiegato l'allenatore del DC United, il suo club in MLS: "Wayne ha bisogno di una pausa mentale e fisica". L'ex attaccante del Manchester United si è trasferito negli Stati Uniti l'estate scorsa, dopo aver lasciato l'Everton per firmare un accordo di tre anni e mezzo con il DC United e fino a questo momento ha segnato 23 gol in 42 partite segnate.

Nonostante manchino ancora tre mesi al termine del campionato (più eventuali playoff) a Wayne Rooney (un gol nelle ultime tre gare) è stato concesso di tornare a casa, come spiegato dal tecnico Olsen:

È tempo di dargli una pausa mentale e fisica. Ci sono segni di usura, alcune piccole cose fastidiose.

Così Rooney è tornato nel Regno Unito domenica per trascorrere del tempo con la sua famiglia, tra cui la moglie Coleen che si ritiene abbia lottato duramente per adattarsi a vivere in America. Coleen sarebbe tornata dagli Stati Uniti mesi prima del previsto, nel tentativo di offrire una vita più stabile ai bambini Kai, Klay, Kit e Cass.