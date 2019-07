Ora è arrivata anche la benedizione della leggenda. Anche Diego Armando Maradona ha voluto dare il suo benvenuto al Boca Juniors a Daniele De Rossi. Lo ha fatto attraverso un messaggio vocale diventato già virale sui social, in cui il "Pibe de Oro" ha accolto con entusiasmo la notizia dell'acquisto da parte degli Xeneizes dell'ex capitano della Roma. Ecco qui di seguito il messaggio che Maradona ha inviato:

Daniele, non ti conosco benissimo, però sappi che qui puoi stare tranquillissimo, sia per il Boca che per me. Ti vogliamo subito, vieni qua! Sappi che tu che indossi la maglia del Boca, è come il sangue di San Gennaro che si liquefa. Ci vediamo presto, ti mando un bacino. Ti aspettiamo.