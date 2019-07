I media cinesi hanno accusato il City di non dare considerazione ai tifosi cinesi, Guardiola risponde: "Queste sono accuse del tutto false e tendenziose".

di MarcoValerio Bava - 23/07/2019 13:52 | aggiornato 23/07/2019 13:57

Il Manchester City è scosso da una polemica che ha coinvolto direttamente il governo cinese che controlla di fatto l'agenzia di stampa Xinhua. I blu mancuniani, impegnati nel Premier League Asia Trophy, sono stati accusati di essere "irrispettosi e arroganti" nei confronti dei tifosi presenti a Shanghai. Il mirino è stato puntato soprattutto verso Pep Guardiola reo, secondo l'agenzia, di non aver voluto dedicare tempo ai fans dopo la sfida vinta dagli Sky Blues contro il West Ham.

Non solo. L'allenatore catalano, sempre a sentire la versione fornita dai media di Pechino, avrebbe rivolto attenzione solo alla stampa britannica, ignorando quella cinese. Accuse pesanti, soprattutto in concomitanza con eventi del genere che servono per ampliare il bacino di tifosi dei club a Oriente e immettono nelle casse delle società impegnati in questi eventi introiti importanti.

Guardiola e il City che erano arrivati in Cina dopo lunghe peripezie, col volo organizzato dalla Thomas Cook Sport cancellato ben due volte e atterraggio a Shanghai a sole 24 ore dalla sfida con gli Hammers, però hanno respinto con forza le accuse rivolte loro dall'agenzia Xinhua. Una versione, quella fornita dai media, che l'allenatore catalano ha etichettato come tendenziosa e falsa.

Manchester City, Guardiola risponde alle accuse

Pep non ci sta, reagisce con decisione, senza però perdere la sua proverbiale calma. Fa notare come tutti i protagonisti del Manchester City si siano impegnati nel dare attenzione e rispetto ai tifosi presenti, senza mancare di rispetto a nessuno:

Non riesco a capire, forse è la versione di qualche giornalista arrabbiato. Io non sono d'accordo e devo dire che è del tutto falso. Siamo stati benissimo a Shanghai, abbiamo rispettato tutti gli impegni presi, quando le persone ci chiedevano di fare qualcosa noi la facevamo. Per noi è una bella esperienza e abbiamo dimostrato che club fantastico sia il City. Sono molto orgoglioso di come questa tournée è stata organizzata.

Anche Sterling risponde alle accuse dei media cinesi. L'attaccante inglese evidenzia come le componenti della squadra abbiamo sempre dedicato tempo ai tifosi:

Ogni volta che tornavamo in hotel, dopo l'allenamento, abbiamo abbracciato i tifosi, fatto foto e autografi. Ho sempre pensato che ci fosse un ottimo feeling e che la Cina fosse una grande esperienza per noi.

Manchester City, Guardiola: "Calendari assassini"

Dopo aver battuto il West Ham, il Manchester City ha perso ai rigori contro il Wolverhampton e ora affronterà a Hong Kong i locali del Kitchee. Ma a tenere banco sono anche le accuse di Guardiola verso il calendario estivo con Coppa d'Africa e Coppa America che non permettono ai club di lavorare in ritiro con le rose al completo:

Non voglio che i miei giocatori tornino se sono ancora stanchi, stressati da una stagione lunga e faticosa. Noi però iniziamo la stagione e Mahrez, per esempio, non ha ancora concluso quella precedente. Sono programmi folli e prima o poi finiremo per uccidere i nostri calciatori.

Chissà se il j'accuse di Guardiola possa avere qualche ripercussione in futuro sull'organizzazione dei calendari...