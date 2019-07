L'episodio al termine di Big Bullets-Karonga United finita 5-0: Hassan Kajoke, attaccante autore di una doppietta, ha ricevuto per i suoi gol un esemplare di gallo adulto e la foto ha fatto il giro del mondo.

23/07/2019

Al 126esimo posto nel ranking FIFA, mai qualificato per i Mondiali e presente appena due volte alla Coppa d'Africa nel corso della sua storia, il Malawi è un Paese che molto raramente viene nominato quando si parla di calcio. Un bizzarro episodio ha però portato il Paese africano al centro dei discorsi dei media: un calciatore è stato premiato al termine di una gara con un gallo vivo.

Il tutto è andato in scena domenica 21 luglio davanti alla folla del Kamuzu Stadium di Blantyre al termine della gara che ha visto i padroni di casa, i Big Bullets, trionfare con un netto 5-0 nei confronti del Karonga United. Una gara a senso unico, una vittoria che ha rilanciato in classifica la squadra più forte e popolare del Malawi - distante adesso 5 punti dalla capolista Kamuzu Barracks.

Dopo il fischio finale ecco andare in scena un curioso siparietto con protagonisti un tifoso e l'attaccante Hassan Kajoke, autore di una doppietta che gli ha portato in dono un premio davvero particolare, un gallo vivo estratto dal fan da un cartone adornato per l'occasione con le lettere BB e il nome del calciatore.

Malawi, attaccante segna una doppietta e viene premiato con un gallo

Le scritte, realizzate in modo decisamente artigianale, erano in bianco e rosso, i colori dei Big Bullets, e persino il malcapitato animale era stato colorato con due strisce rosse a tema. Inizialmente perplesso, Kajoke ha accettato il dono posando per una foto che ha presto fatto il giro del mondo.

A player in the Malawi Premier League, Hassan Kajoke of @nyasabigbullets Big Bullets FC, got a chicken for being the Man-of-the-Match in their 5-0 win over Karonga United on Sunday. pic.twitter.com/3XEft3VXw4 — Africanfootyleaks (@Africanfootyle1) July 23, 2019

Dopo aver precedentemente affermato che il singolare premio era il dono di uno sponsor, in seguito allo straordinario numero di commenti e condivisioni ricevute il management della TNM Super League, il massimo campionato del Malawi, ha spiegato che in realtà si è trattato di un gesto spontaneo da parte di un tifoso. Quest'ultimo sarebbe rimasto particolarmente colpito dalla prova di Kajoke, giovane attaccante emerso negli ultimi mesi fino a diventare uno dei punti di forza della Nazionale.

Il quale, dopo aver ispirato l'importante vittoria per i campioni in carica dei Big Bullets, decisi a riconfermarsi dopo un inizio di stagione difficile, ha lasciato il campo in compagnia dell'animale e pochi minuti più tardi era già noto in tutto il mondo. Numerosi siti hanno erroneamente riportato che si trattasse del premio al migliore in campo, che invece consiste in un piccolo trofeo di forma classica che per l'occasione è stato consegnato a Chimango Kayira, centrocampista di qualità con esperienze anche nel campionato di Mozambico.

Di sicuro il gallo consegnato a Hassan Kajoke va ad allungare la lista dei premi più curiosi consegnati a un calciatore nei vari campionati calcistici africani: come dimenticare i 5 GB di dati con cui non molto tempo fa in Sud Africa fu premiato Hlompho Kekana del Mamelodi Sundowns? Un premio apparentemente bizzarro ma decisamente utile in un Paese dove Internet è estremamente costoso e diffuso in modo irregolare.

Man of the match awards in various African countries:



South Africa - 5GB of data

Zimbabwe - Crate of beer

Ghana - Pair of sandals

Botswana - Bucket of groceries



What would you want most? pic.twitter.com/ZsJRI2WUWK — BSN (@BallStreet) January 8, 2018

Senz'altro più singolari i sandali con cui è stato premiato un giocatore del campionato ghanese, la cassa da 24 birre donata in Zimbabwe - premio decisamente insolito per uno sportivo - oppure il cesto pieno di leccornie registrato in Botswana.