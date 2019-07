Sarri ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Contro i nerazzurri è sempre una partita speciale. Ronaldo? Lui deve fare la differenza".

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 23/07/2019 14:31 | aggiornato 23/07/2019 14:35

Maurizio Sarri ci tiene. Non lo nasconde. La partita che si giocherà domani a Nanchino, casa di Suning, tra Juventus e Inter, valevole per l'International Champions Cup, non sarà mai una partita come le altre. Anche se sulla carta è solo una sfida di pre season, utile per mettere benzina nelle gambe in vista di quando in campo si scenderà per la posta pesante.

La sconfitta contro il Tottenham, maturata nei secondi finali, grazie a un capolavoro di Harry Kane, non ha lasciato scorie. Sarri aveva già evidenziato le cose positive mostrate dalla squadra a inizio ripresa. A tenere banco, soprattutto all'estero, è stato quel mezzo battibecco con Ronaldo al momento della sostituzione del portoghese.

Ovvio che l'episodio abbia fatto parlare, discutere, anche se Sarri nella conferenza stampa della vigilia di Ronaldo parla solo in chiave tecnica, responsabilizzandolo, dandogli ancor più le chiavi della squadra. Ammette che Cristiano giocherà esterno sinistro, per poi accentrarsi e cercare la porta con il destro. Svela anche la possibile posizione di Dybala che Sarri immagina come falso nueve. Insomma le indicazioni sono tante e interessanti.

Juventus, Sarri parla prima del match contro l'Inter

Juventus, Sarri: "Ronaldo deve fare la differenza"

La sfida contro l'Inter accende interesse ed entusiasmo. Non solo in Cina ovviamente. C'è voglia di scoprire a che livello siano le due squadre e interesse anche per il primo incrocio tra Conte e la sua ex. Sarri non si nasconde:

Cercheremo di dare continuità a quanto di buono fatto nel secondo tempo a Singapore contro il Tottenham. Quella contro l'Inter non sarà una partita come le altre, anche se si affronteranno due squadre che non possono essere brillanti e al top della condizione anche a causa dell'alto tasso di umidità che c'è qui.

L'impostazione tattica bianconera può variare. Sarri pensa a due vesti per la sua Signora: il caro vecchio 4-3-3, ma anche un 4-3-1-2 in cui Paulo Dybala possa muoversi da trequartista alle spalle dei due attaccanti alzando notevolmente il tasso qualitativo della manovra. Il richiamo a Cristiano poi è chiaro. Il fenomeno di Funchal deve fare la differenza:

Cristiano ha il compito di fare la differenza, di spostare gli equilibri. Lo vedremo giocare da attaccante di fascia sinistra, sapendo quanto gli piaccia accentrarsi e cercare la porta. Dybala, invece, può fare sia il falso nove, sia giocare da trequartista di raccordo dietro le due punte.

Juventus, parla Sarri

Sarri: "Gli allenatori italiano sono i migliori"

La fase difensiva vista contro il Tottenham ha lasciato un po' a desiderare, Sarri lo sa, ha chiesto ai suoi di apprendere in fretta a difendere più avanti, senza ritrarsi nella propria area e lasciando quindi campo agli avversari:

Io credo che contro il Tottenham si siano viste buone cose, ma dobbiamo sapere che siamo in una fase di transizione. Un allenatore deve saper lavorare bene su entrambe le fasi, per questo sto insistendo molto anche sui movimenti della difesa, sulla capacità di interpretare bene la fase difensiva.

La sfida con Conte è intrigante, non solo per i significati che questo incrocio porta inevitabilmente con sé, ma anche perché è la sfida tra due scuole di pensiero diverse, tra due modi di pensare il calcio completamente differenti. Sarri però manda una carezza al collega e a tutta la scuola tecnica italiana:

La nostra scuola è una delle più importanti al mondo, mi sembra abbastanza chiaro. Tatticamente siamo un movimento tra i più importanti, anche se magari non abbiamo le risorse economiche dell’Inghilterra.

A Nanchino ne avremo un assaggio. Juventus e Inter promettono spettacolo.