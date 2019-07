La reazione tutta da ridere di Cristiano Ronaldo dopo l'energico intervento della polizia cinese.

di Redazione Fox Sports - 23/07/2019 20:19 | aggiornato 23/07/2019 20:23

Allenamento della Juventus di Cristiano Ronaldo in Cina, in vista della partita contro l'Inter. Un tifoso locale decide di azzardare l'invasione campo, magari facendo intenerire Maurizio Sarri come il bambino nell'ultima gara con il Tottenham.

La situazione però stavolta è diversa, la polizia accorre in massa e gli agenti, uno dopo l'altro, si lanciano sopra il fan "esagitato", immobilizzandolo.

Il tutto accade sotto gli occhi increduli di tutti i giocatori della Juve, stupiti e al tempo stesso divertiti per l'eccesso di zelo della polizia locale. Alcuni provano ad avvicinarsi per invitarli a usare maniere meno forti, altri, come Cristiano Ronaldo, ci ironizzano su. Il portoghese, con uno scatto dei suoi, decide di "unirsi" simbolicamente all'arresto dell'invasore, saltando nella mischia e dando vita a un siparietto tutto da ridere.