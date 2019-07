Con Maurizio Sarri, Federico Bernardeschi dovrà trovare una posizione fissa. È uno degli obiettivi che si è posto il nuovo allenatore della Juventus, per consentire all'italiano di esprimersi al meglio e crescere ancora:

Sto provando da esterno destro - racconta a La Gazzetta dello Sport - e per ora gioco lì: se in un futuro l'allenatore deciderà di cambiarmi ruolo, me lo dirà. Piuttosto, abbiamo sempre provato il 4-3-3, ma io mi trovo a mio agio anche nell'altra posizione, da trequartista nel 4-3-1-2. Mezzala? In quel ruolo mi vedo molto bene. L'anno scorso ho giocato in non so quanti ruoli ed è stimolante però, quando vuoi acquisire continuità, la specializzazione diventa fondamentale.